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Üç PKK'lı sınırı geçmeye çalışırken yakalandı

Edirne'de, sığınmacıların arasına karışarak sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 terör örgütü PKK üyesi gözaltına alındı.

Üç PKK'lı sınırı geçmeye çalışırken yakalandı

Edirne'de, sığınmacıların arasına karışarak sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 terör örgütü PKK üyesi gözaltına alındı.

04 Nisan 2017 Salı 10:11
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Üç PKK'lı sınırı geçmeye çalışırken yakalandı

Edirne'de, Suriyeli sığınmacıların arasına karışarak sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 terör örgütü PKK üyesi gözaltına alındı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Sarayakpınar köyü sınır hattındaki devriyesi sırasında, sınırı kaçak yolla geçmeye çalışan 26 sığınmacı yakaladı. Sığınmacıların tamamı Suriyeli olduklarını beyan etti.

İl Göç İdaresine sevk edilenlerle yapılan mülakat ve parmak izi kontrolü sırasında, kendilerini Suriyeli olarak tanıtan 1'i kadın 3 kişinin Türk vatandaşı olduğu tespit edildi.

"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan Mardin Ağır Ceza Mahkemesince aranan M.O, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan Tunceli Sulh Ceza Mahkemesince aranan V.E. ve "terör örgütüne üye olmak" suçundan kaydı bulunan E.T. işlemlerinin ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
PKK3 Terör örgütü PKK üyesiSuriyeli Sığınmacılar
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