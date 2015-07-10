Üç eğitim öğretim yılında süt dağıtılacak

ANKARA - Bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine süt içme alışkanlığının kazandırılması amacıyla 2015-2016'dan başlamak üzere, 3 eğitim öğretim yılı süresince uzun ömürlü, dayanıklı UHT içme sütü dağıtılacak.

Okul Sütü Programı uygulama esasları hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, Gıda Tarım ve Hayvancılık ile Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa yürütülecek "Okul Sütü Programı" kapsamında bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine süt içme alışkanlığının kazandırılması amacıyla 2015-2016 eğitim öğretim yılından başlamak üzere 3 eğitim öğretim yılı süresince UHT içme sütü dağıtılmasına ilişkin esaslar belirlendi.

Özel eğitim kurumları söz konusu programa eşdeğer süt veya süt ürünü tüketilmesini sağlamaları halinde, velinin isteği esas alınarak kurum yönetiminin kararı doğrultusunda programın kapsamı dışında tutulacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek okullardaki öğrencilere ve veli izni doğrultusunda 200 ml ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü dağıtılacak.

Öğrencilerin süt tüketim alışkanlıklarındaki değişikliklere ve uzun dönemde gelişmelerine ilişkin çalışmaların yapılması, incelenmesi ve sonuçların paylaşılmasından Sağlık Bakanlığı sorumlu olacak.

Yapılacak ödemeler için gerekli kaynak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına genel bütçeden tahsis edilen ödenekten karşılanacak.