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Uber sorunu denetimlerle çözülüyor

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanvekili Celil Anık, Uber sorununa ilişkin, "Denetimlerle çok şey değişti. Artık bu iş bir düzen altına alındı." dedi.

Uber sorunu denetimlerle çözülüyor

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanvekili Celil Anık, Uber sorununa ilişkin, "Denetimlerle çok şey değişti. Artık bu iş bir düzen altına alındı." dedi.

27 Temmuz 2018 Cuma 11:59
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Uber sorunu denetimlerle çözülüyor

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanvekili Celil Anık, yaptığı açıklamada, özel araç sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'in Türkiye'de özellikle taksici esnafını olumsuz etkilediğini söyledi.

Bazı çevrelerin taksi şoförlerini kavgacı göstererek Uber taşımacılığını gündeme getirmek istediğini ifade eden Anık, vatandaşların Uber taşımacılığının yasal olmadığını bildiğini ancak onların da kaliteli hizmet alma beklentisinde olduğunu kaydetti.

Federasyon olarak taksici esnafının eğitimlerine çok önem verdiklerini, kaliteli hizmet sunmak için var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Anık, şöyle konuştu:

"Kendi içimizde iç denetim ve eğitime önümüzdeki aylarda başlıyoruz. Genel davranış, müşteriye iyi davranma, yani kaliteli hizmet vermemiz lazım. Kendimize çeki düzen vermezsek biz müşteri memnuniyetini sağlayamazsak bu bizim aleyhimize olur. Elimizi taşın altına koyduk. Önümüzdeki 6 aylık süreçte Türkiye'de taksi konusunda çok şeyin değişeceğini iddia ediyorum."

"Yüzde 80 seviyesinde önlendi"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimler öncesinde söylediği "O iş bitti. Artık böyle bir şey yok" sözlerinin kendilerini çok sevindirdiğini ifade eden Anık, "Denetimlerle çok şey değişti, tamamen bir başı boşluk vardı. İsteyen istediğini yapıyordu. Artık bu iş bir düzen altına alındı. Ben yüzde 80'ler seviyesinde bu işin önlendiğini ifade ediyorum. Yasa dışı taşımacılık olan Uber ile mücadeleyi her platformda sürdüreceğiz. Bu mücadelede en büyük destekçilerimiz de vatandaşlar." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Şoförler Ve Otomobilciler FederasyonuUberCelil Anık
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