Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93505
ALTIN
194.042
DOLAR
4.6251
STERLİN
6.2079
EURO
5.4643
Dolar güne 4,6820 liradan başladı 
Dolar güne 4,6820 liradan başladı 
Akhisarspor 4 oyuncu ile sözleşme yeniledi
Akhisarspor 4 oyuncu ile sözleşme...
Fenerbahçe potada 9. kez şampiyon
Fenerbahçe potada 9. kez şampiyon
Azı da çoğu da metabolizmayı etkiliyor
Azı da çoğu da metabolizmayı...
Comolli, resmi sözleşmeye imza attı
Comolli, resmi sözleşmeye imza attı
Flaş Haber
Ferdi Bozduman Yine Konuştu
Kapat

'UBER işi yapanların belgeleri iptal edilecek'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, "Turizm yolcu taşımacılığı belgesiyle UBER işi yapanlar tespit edildiği anda belgeleri iptal edilecek." açıklamasında bulundu.

'UBER işi yapanların belgeleri iptal edilecek'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, "Turizm yolcu taşımacılığı belgesiyle UBER işi yapanlar tespit edildiği anda belgeleri iptal edilecek." açıklamasında bulundu.

14 Haziran 2018 Perşembe 10:53
0 Okunma
'UBER işi yapanların belgeleri iptal edilecek'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, turizm yolcu taşımacılığı belgesiyle UBER işi yapanların tespit edildiği anda belgelerinin iptal edileceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İBB Başkanı Uysal, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) UBER konusunda almış olduğu karara ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

Alınan yeni kararla turizmcilerin rahatlayacağını belirten Uysal, İBB'nin verdiği turizm yolcu taşımacılığı belgesinin, amacı dışında kullanılmasına sınırlandırma getirildiğinin altını çizdi.

Turizm yolcusu taşıyan firmaların, 7 kişiden az kişi taşımaları ve listeyi ilgili birimlere bildirmeleri yönünde karar alındığını hatırlatan Uysal, şunları kaydetti:

"Bu konuda turizmciler haklı olarak sitemde bulundular. Böyle olunca 7 yolcu sınırlandırmasını ortadan kaldırdık. Yine 12 saat öncesinde bildirme ile ilgili kararı kaldırdık. Dolayısıyla bu son aldığımız karar, UBER'e yeşil ışık yakıldı gibi algılanmasın. Her halükarda turizm yolcu taşımacılığı belgesiyle UBER işi yapanlar tespit edildiği anda belgeleri iptal edilecek."

İstanbul'un turist olarak en yoğun zamanını yaşadığını ve turizmcilerin yaşamış olduğu sıkıntıyı giderme adına, sayı ve saat sınırlandırmasında düzenlemeye gittiklerini kaydeden Uysal, "Turizm yolcu taşımacılığı belgesiyle UBER ve korsan taşımacılık yapılamaz. Bu tür işlere müsaade edilmeyecek. Herkes aldığı belgeye göre hareket edecek. Başka bir şey yapamayacak." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt UysalUber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8 DEAŞ'lı terörist gözaltında
8 DEAŞ'lı terörist gözaltında
Otoyolda bayram trafiği
Otoyolda bayram trafiği
Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi
Akar, Scarparrotti ile 'Menbiç yol haritası'nı görüştü
Akar, Scarparrotti ile 'Menbiç yol haritası'nı görüştü
Köprü ve otoyollar 4 gün ücretsiz
Köprü ve otoyollar 4 gün ücretsiz
Anayasa Mahkemesinden Demirtaş'ın tahliye talebine ret
Anayasa Mahkemesinden Demirtaş'ın tahliye talebine ret
Türk-İş'ten Avrupa'ya şehit Filistinli hemşire için çağrı
Türk-İş'ten Avrupa'ya şehit Filistinli hemşire için çağrı
FETÖ'nün çözülmeyi önleme çabaları itirafçı ifadesinde
FETÖ'nün çözülmeyi önleme çabaları itirafçı ifadesinde
HDP-PKK bağlantısı tanık ifadesinde
HDP-PKK bağlantısı tanık ifadesinde

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ