ANKARA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki terör saldırısı ile yasa dışı kitlesel eylem çağrılarına ilişkin paylaşımların çıkarılmasına yönelik mahkeme kararını uygulamayan sosyal paylaşım sitesi Twitter'a erişim engellendi.



Edinilen bilgiye göre, Suruç Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusu üzerine terör saldırısına ilişkin görüntülere yayın yasağı getirenSuruç Sulh Ceza Hakimliği, sosyal paylaşım sitelerinden içerikler ile yasa dışı kitlesel eylem çağrılarına ilişkin paylaşımların çıkarılmasına karar verdi.



Erişim Sağlayıcıları Birliği, mahkeme kararını, sosyal paylaşım siteleri Twitter ve Facebook ile video paylaşım sitesi YouTube'a iletti. Facebook ve YouTube, söz konusu içerikleri çıkardı. Suruç'taki terör saldırısı ve halkı sokağa çıkmaya yönelik yasa dışı kitlesel eylem çağrılarına ilişkin paylaşımları çıkarmayan Twitter'a iseerişim engellendi.



Twitter, mahkeme kararını uygulamasının ardından tekrar erişime açılacak.

