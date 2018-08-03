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TV kanallarına 'müstehcenlik' cezası

RTÜK, 5 televizyon kanalına cinsel ürün satışı, müstehcen görüntülere yer vermesi ve kumarı teşvik etmesi gibi sebeplerle program durdurmadan lisans iptaline uzanan cezalar kesti.

TV kanallarına 'müstehcenlik' cezası

RTÜK, 5 televizyon kanalına cinsel ürün satışı, müstehcen görüntülere yer vermesi ve kumarı teşvik etmesi gibi sebeplerle program durdurmadan lisans iptaline uzanan cezalar kesti.

03 Ağustos 2018 Cuma 13:33
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TV kanallarına 'müstehcenlik' cezası

Edinilen bilgilere göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun son toplantısında cinsel içerikli ürün satışı yapan, müstehcen görüntülere, izleyicileri aldatıcı reklamlara yer veren ve kumarı teşvik eden yayınlarla ilgili cezai yaptırım kararları alındı. 

Bu kapsamda AS TV'de yayınlanan "Fusion Deejays" adlı müzik programında şarkıcı Otilia'nın "Adelente" isimli şarkısına ait müstehcen görüntüleri içeren video klibinin çocukların ve gençlerin izleyebileceği saatte yayınlandığı belirlendi. Üst Kurul, bu nedenle AS TV'ye idari para ile program durdurma cezası uyguladı.

RTÜK, Halk TV'ye de gıda takviyesi reklamından dolayı ceza kesti.

Ticari iletişim yayınınında bir ürünün iştah kontrolünü sağladığı ve ayda 5 kilo zayıflattığı iddiasıyla sağlık beyanında bulunulduğu saptanırken, kanala bu yayından dolayı idari para cezasıyla program durdurma yaptırımı verilmesi kararlaştırıldı.

Tay TV'ye "at yarışı" cezası

Tay TV ise at yarışı tahminleri nedeniyle RTÜK'ün yaptırımına uğradı. Kanalın yayınlarında at yarışı tahminlerinin gönderilmesine ilişkin katma değerli SMS hatlarına yer verdiği ve bu hatlara mesaj atan kişilere at yarışı tahminlerinin gönderildiği belirlendi.

Bu hatların ücretli olmasına karşın bant reklam olduğuna yönelik bir logo kullanılmadığını, 12 dakika olan saatlik reklam süresinin aşıldığını, ayrıca at yarışlarına ilişkin bahislerle ilgili fiyat gibi bilgilerin verilerek bahis ve kumarın teşvik edildiğini değerlendiren Üst Kurul, Tay TV'ye de idari para cezası ile program durdurma cezasını kesti.

Erotik içerikli ürün satışına en ağır yaptırım

Farklı TV isimli kanal da yayında yer verilen bir tatil köyünün tanıtımında hisse satıldığını belirtilmesine karşın hisse oranına yönelik bilgilerin aktarılmaması ve hisse alan kişinin "denizi de satın aldığı" gibi ifadelere yer verilmesi nedeniyle idari para cezası aldı. Üst Kurul, bu ticari iletişim yayınında izleyicilere yanıltıcı ve eksik bilgiler verildiğini belirledi.

Öte yandan Üst Kurul, yayınlarında erotik içerikli cinsel ürünler satan One Best TV'nin bu yayınları sebebiyle lisansını iptal etti.

Uzmanlarca yasaların verdiği yetkiyle toplumun ahlakını zedeleyici yayınlar karşısında RTÜK'ün kararlı tutumunun her zaman olduğu gibi bundan sonra da devam edeceği belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Radyo Ve Televizyon Üst KuruluTvRTÜK
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