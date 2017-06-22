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TV kanallarına ceza yağdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) getirilen yaptırımları dikkate alarak, toplam 11 televizyon kanalına en üst sınırdan ceza verdi.

TV kanallarına ceza yağdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) getirilen yaptırımları dikkate alarak, toplam 11 televizyon kanalına en üst sınırdan ceza verdi.

22 Haziran 2017 Perşembe 11:34
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TV kanallarına ceza yağdı

Edinileni bilgilere göre, izleyicileri aldatan nitelikte yayın yapan televizyon kanallarının durumunu dünkü toplantısında inceleyen RTÜK, çoğunluğu uydu üzerinden yayın yapan ve kuralları ihlal eden kanallara 690 sayılı KHK kapsamında ağır cezalar uyguladı.

Ahlaksızlık, dolandırıcılık ve cinsel içerikli yayınlar ile gıda takviyesi ürün satışı ve "arkadaşlık hatları" reklamı yapan, "ara-kazan", "bul-kazan" gibi adlarla yarışma düzenleyerek izleyicileri aldatan kanallara 5'er kez program durdurma ve en üst sınır olan yüzde 5 oranında para cezası verilmesi kararı alındı.

Söz konusu TV kanalları bir önceki aya ait reklam gelirlerinin yüzde 5'i oranında ceza ödeyecek.

Bu kanalların aynı tür yayınlara devam etmeleri durumunda, önce 10 güne kadar yayınları durdurulacak, ardından da lisansları iptal edilecek.

Silah reklamına sıkı yaptırım

RTÜK, bu cezaların yanı sıra silah reklamı ile elektronik nargile gibi sağlığa zararlı çeşitli ürünlerin satışını yapan televizyon kanallarına ve küfürlü ifadelerin yer aldığı çeşitli dizilere de yeni KHK kapsamında ağır cezalar uyguladı.

Üst Kurulun genel ahlak, şiddet, Türkçenin yanlış kullanımı, milli ve manevi değerlere aykırılık ve kişilik haklarını rencide edici yayın ihlali yapan kuruluşlara ve çeşitli şekillerde "bip"leme ve ima yoluyla küfürlü ifadeleri çağrıştıracak yayın içeriklerine aynı şekilde müeyyide uygulamayı sürdüreceği öğrenildi.

Bu kapsamda Üst Kurul, toplam 11 televizyon kanalına ceza uyguladı.

Geçen hafta 33 kanal kapatılmıştı

Öte yandan Üst Kurul, geçen hafta da 690 sayılı KHK'da getirilen ağır cezaları dikkate alarak, izinsiz, uygunsuz içerikli yayın yapan 33 kanal için kapatma kararı almıştı. Söz konusu kanalların yayınları TÜRKSAT tarafından durdurulmuştu.

AA

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