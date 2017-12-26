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Tuzla'da kokuya neden olan kimyasal madde tespit edildi

İSKİ'nin incelemesi sonucu Tuzla'daki kokunun nedeninin sanayide kullanılan Tetrachior Cezhene ile Trichloro Ethene maddesi olduğu bildirildi.

Tuzla'da kokuya neden olan kimyasal madde tespit edildi

İSKİ'nin incelemesi sonucu Tuzla'daki kokunun nedeninin sanayide kullanılan Tetrachior Cezhene ile Trichloro Ethene maddesi olduğu bildirildi.

26 Aralık 2017 Salı 14:31
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Tuzla'da kokuya neden olan kimyasal madde tespit edildi
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yaptığı incelemede Tuzla'da kokuya neden olan maddelerin, metal ve tekstil sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene olduğunu tespit etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Dün Tuzla'daki bazı mahalleleri etkileyen yoğun kokunun atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı kesinlik kazandı. İSKİ'nin yaptığı laboratuvar incelemesi sonuncu maddelerin metal ve tekstil sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene maddesi olduğu belirlendi."

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresiIskiTuzlaTetrachior CezheneTricholoro Ethene
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