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Tuz Gölü'ndeki gaz deposu açılıyor

Tuz Gölü'nün altına inşa edilen ve ilk yastık gazının basılmaya başlanacağı doğalgaz depolama tesisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı törenle bugün açılacak.

Tuz Gölü'ndeki gaz deposu açılıyor

Tuz Gölü'nün altına inşa edilen ve ilk yastık gazının basılmaya başlanacağı doğalgaz depolama tesisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı törenle bugün açılacak.

10 Şubat 2017 Cuma 10:27
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Tuz Gölü'ndeki gaz deposu açılıyor

Tuz Gölü'nün altına inşa edilen ve ilk yastık gazının basılmaya başlanacağı doğalgaz depolama tesisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı törenle bugün açılacak.

Tuz Gölü’nün güneyinde 1 milyar metreküp doğalgazın depolanarak, ihtiyaç duyulduğunda kullanılmasını sağlayacak Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama tesisinde gerçekleşecek açılış için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Toplam 12 kuyudan oluşan ve 6 kuyunun şu an itibarıyla devreye alınacağı tesis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın 14.30'da katılacağı törenle devreye alınacak.

Tuz Gölü'ne 40 kilometre uzaklıktaki Sultanhanı beldesi yakınlarında bulunan ve doğalgaz depolama kapasitesi 1 milyar metreküp olan Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi'nde çalışmalar, 15 Haziran 2011 tarihinde Çinli Tianchen Engineering firmasıyla atılan imzalar ile başladı.

Dünya Bankası, BOTAŞ ile 2 Şubat 2006'da imzaladığı 325 bin dolar tutarındaki kredi ve 2 Ekim 2014'teki 400 bin dolarlık ek kredi anlaşmasıyla tesisin finansmanına katkı sağladı.

Projede, bu yıl içinde 550 milyon metreküp depolama kapasitesiyle tesisin yaklaşık yarısı devreye alınırken, ikinci aşama da 2020 yılında tamamlanarak toplamda 1 milyar metreküplük çalışma gazı kapasitesine ulaşılacak. Toplamda tesisten böylece günlük 40 milyon metreküp gaz Türkiye şebekesine verilebilecek.

Tesisin yer altındaki depolarını açmak için kullanılan su Hirfanlı Barajı'ndan sağlanıyor. Boru hattıyla kuyulara gelen su, bin 450 metre derinlikteki tuz tabakasını eritme işleminde kullanıldıktan sonra, tuz oranı Tuz Gölü ile aynı seviyeye getirilerek göle bırakılıyor. Böylece gölde su seviyesinin yükselmesiyle ekolojik dengenin korunmasına ve yaşayan flamingo, suna, bataklık kırlangıcı gibi su kuşlarının konaklama ve kuluçka alanlarının oluşturulmasına da olumlu katkı sağlıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tuz GölüDoğalgaz Depolama TesisiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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