Tutukluluğa yeni düzenleme

TBMM

AK Parti Elazığ Milletvekili Şuay Alpay ve 5 arkadaşı tarafından hazırlanan ''Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'', TBMM Başkanlığına sunuldu.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ''tutuklama kararını'' düzenleyen 101. maddesinde yapılan değişikliğe göre, tutuklamaya ilişkin kararlarda kuvvetli suç şüphesi ve tutuklama nedenlerinin varlığı ile tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu somut olgularla gerekçelendirilerek açıkça yazılacak.

Adli kontrollerde 3 yıl olan üst sınır 5 yıla çıkartılacak.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanunu'ndaki değişiklikle, seçim yasaklarını ihlal edenlere verilen hapis cezası, adli para cezasına dönüştürülecek. Kanunda ''Yasak Propaganda'' için öngörülen ''3 aydan 6 aya kadar hapis cezası'', ''100 günden 200 güne kadar adli para cezası'' olarak değiştiriliyor.

Propaganda Yayınlarına İlişkin Yasaklar'', ''Duvar İlanı ve Afişle Propaganda Yapmak Yasağı'' ve ''Başka Yerlere Asma, Kamuoyu Yoklamaları ve Hediye Dağıtma Yasağı'' için verilen ''6 aydan bir yıla kadar olan hapis cezası'' ise ''200 günden 300 güne kadar adli para cezası''na çevriliyor.