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Tutuklanan binbaşı ağabeyini suçladı

FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Binbaşı Demir mahkemedeki savunmasında hakkındaki iddiaları reddederek ağabeyinin örgütle ilgisinin olabileceğini öne sürdü.

Tutuklanan binbaşı ağabeyini suçladı

FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Binbaşı Demir mahkemedeki savunmasında hakkındaki iddiaları reddederek ağabeyinin örgütle ilgisinin olabileceğini öne sürdü.

03 Ağustos 2016 Çarşamba 14:10
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Tutuklanan binbaşı ağabeyini suçladı

 Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Adana İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Atilla Demir'in mahkemedeki savunmasında suçlamaları reddettiği ancak ağabeyinin örgütle ilgisinin olabileceğini öne sürdüğü ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Demir, tutuklandığı nöbetçi mahkemede verdiği ifadede, 15 Temmuz akşamı Alay Komutanı Albay Fatih Yılmaz'ın saat 22.45'te kendisini telefonla arayıp, "Ortalık çok karışık hemen gel ve arkadaşlarını topla" dediğini belirterek, bunun üzerine komutanlığa geldiğini söyledi.

"Darbe girişimine karşı bütün tedbirlerin alınması için elimden geleni yaptım"

Harekat Merkezi'nde rütbelilerle Alay Komutanı Fatih Yılmaz'ın komutasında kısa bir toplantı yaptıklarını belirten Demir, şöyle konuştu:

"Komutanımız, gelen emrin ne olduğu belirsiz bir emir olduğunu, buna itibar etmeyeceklerini, ilerleyen zamanlarda bu işin aydınlanacağını söyledi. Gelen mesajın da kesinlikle alt birimlere yayılmamasını belirtti. Ardından, 'Benim gibi düşünmeyen var mı?' diye sordu. Bizler de aynı fikirde olduğumuzu söyledik. Biz de komutanımızın emirleri doğrultusunda gerekli tedbirleri aldık, sorumlu olduğumuz rütbelilere ikazlarımızı yaptık. 30 kişilik personelimle toplantı yaptık. Komutanımızın emirlerini ilettim ve evlerine gitmelerini söyledim."

Adana İl Jandarma Komutanlığında 25 rütbelinin tuttuğu tutanakta darbe girişimine destek verdiği iddia edilen Demir, darbe eylemine katılmadığını, girişime karşı bütün tedbirlerin alınması için elinden geleni yaptığını öne sürdü.

Demir, darbe girişiminde bulunanların gönderdiği emri okuyup okumadığının sorulması üzerine, okuduğunu ancak bunun imzasız ve saçma olduğunu söylediğini ileri sürdü.

Demir ayrıca Binbaşı O.T.B'nin "Bu Genelkurmayın emridir, acilen bunu yerine getirmek zorundayız." ifadesini kullandığını iddia etti.

Çalıştığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün bazı personelinin MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili görülen davada tutuklandığını anımsatan Demir, "Ben de onun üzerine buraya atandım. Benim personelimin korktuğu ve psikolojik problem yaşadıkları için lafları çevirdiklerini, doğru olmayan beyanlarda bulunduklarını düşünüyorum. Valiliğe giderken görevden alındığıma dair gelen telefon üzerine geri dönüp silahımı bıraktım." dedi.

Ağabeyini suçladı

FETÖ ile hiçbir yardım ya da başka bir suretle ilişkisinin olmadığını belirten Demir, örgütle ağabeyinin ilgisinin olma ihtimali bulunduğunu ancak kendisiyle bir irtibatının olmadığını söyledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandığı annesinin evinde yapılan aramada FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kitabının bulunduğunun hatırlatılması üzerine Demir, şu savunmayı yaptı:

"Ben o evde oturmuyorum. Annemin de okuması yazması yoktur. O kitapları ne okudum ne de gördüm. Bilgim yoktur. Söylediğim gibi ağabeyimin ilgisi dolayısıyla o evde bulunabilir ayrıca ben vatanımı çok seviyorum. Vatanımı sevmemin bir bedeli vardır. O şerefsiz haşhaşi topluluğunun temizlenmesi için üzerime düşen ne varsa seve seve yapmaya hazırım.”

Gözaltına alınıp sevk edildiği mahkemece tutuklanan Adana İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Atilla Demir, Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kararname ile TSK'dan ihraç edilmişti. 

AA

Son Güncelleme: 03.08.2016 14:11
Anahtar Kelimeler:
Albay Fatih YılmazFetullah GülenFETÖMİT Tırları
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