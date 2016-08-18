TUSKON ve üye şirketlere operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, TUSKON Başkanı Rızanur Meral, Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kavurmacı, Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, Güllüoğlu Baklavaları'nın sahipleri Faruk Güllüoğlu ve Nejat Güllüoğlu'nun da aralarında bulunduğu 187 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Aydınlı Grup, Eroğlu Holding ve Güllüoğlu Baklavaları'nın da aralarında bulunduğu 204 adreste arama başlatıldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin bir kısmının TUSKON yönetiminde bulunduğu, bazılarının ise üye olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında tüm şüpheliler hakkında, ''terör örgütüne üye olmak'' ve ''terör örgütüne finans sağlamak'' suçlarından işlem yapılacağı kaydedildi.