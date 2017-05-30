TUSKON iddianamesi kabul edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile iş adamları Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de bulunduğu 3'ü firari, 30'u tutuklu 86 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON üye ve yöneticilerine yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, "kamu davasını açma görevine aykırılık" ve "suçun sübutuna etki edeceği mutlak sayılan mevcut bir delil toplanmadan düzenlenmediği" gerekçesiyle İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince iade edildi.

Bunun üzerine savcılık iade işlemine itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazın kısmen kabulü ile kısmen reddine karar verdi. Mahkeme heyeti, şüpheliler Mehmet Fatih Baltacı ve Lütfi Akmanoğlu hakkında düzenlenen iddianamenin kanuna ve usule aykırı olduğu anlaşıldığından bu kişilere yönelik itirazın reddine karar verdi. Heyet, diğer şüpheliler yönünden itirazın kabulüne karar vererek, iade kararının kaldırılmasına hükmetti.

Bu kararla birlikte iddianame kabul edilmiş oldu. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılık gerekli işlemleri tamamladıktan sonra iddianameye ilişkin tensip zaptı hazırlayarak, duruşma günü verecek.