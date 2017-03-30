TUSAŞ'ın 6 eski çalışanı FETÖ'den tutuklandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında milli savunma projelerinde çalışan mühendis ve teknisyenlerin de bulunduğu Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin (TUSAŞ) 6 eski çalışanı tutuklandı.

Soruşturmaya ilişkin gözaltına alınan TUSAŞ'ın eski çalışanı 6 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesine getirildi.

Savcılık tarafından sorgulanan şüpheliler, daha sonra çıkarıldıkları mahkemece FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklandı.

FETÖ'nün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirlenen şüphelilerin, TUSAŞ tarafından tasarlanıp geliştirilen ANKA ve HÜRKUŞ projelerinde görev aldıkları öğrenildi.