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TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM tarafından 22 Nisan'da yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Tıp Doktorluğu Alanında Seviye Tespit Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı.

TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM tarafından 22 Nisan'da yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Tıp Doktorluğu Alanında Seviye Tespit Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı.

12 Nisan 2017 Çarşamba 14:17
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TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş belgeleri erişime açıldı

ANKAR

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 22 Nisan'daki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, TUS'a girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.

TUS temel tıp bilimleri testi saat 10.00'da başlayacak. Başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak.

STS için de saat uyarısı

Öte yandan, 22 Nisan'da yapılacak 2017-STS Tıp Doktorluğu giriş belgeleri de internet sitesinden erişime açıldı.

ÖSYM, 2017-STS Tıp Doktorluğu ilkbahar dönemi sınavına girecek adaylar için de saat uyarısı yaptı.

Buna göre, sabah 10.00'da girilecek, ikinci aşaması da saat 14.30'dan itibaren yapılacak sınavların başlama saatinden 15 dakika önce, adayların binalara alınma işlemi tamamlanacak.

AA

Son Güncelleme: 12.04.2017 14:19
Anahtar Kelimeler:
Giriş BelgeleriTıp DoktorluğuSTSTUS
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