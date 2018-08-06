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Turuncu listedeki terörist öldürüldü

Tunceli-Ovacık kırsalındaki operasyonda, aralarında turuncu listede yer alan İlker Tezer'in de yer aldığı 6 terörist ölü ele geçirildi.

Turuncu listedeki terörist öldürüldü

Tunceli-Ovacık kırsalındaki operasyonda, aralarında turuncu listede yer alan İlker Tezer'in de yer aldığı 6 terörist ölü ele geçirildi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:46
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Turuncu listedeki terörist öldürüldü

ANKARA

İçişleri BakanlığındanTunceli-Ovacık kırsalında düzenlenen operasyonda aralarında TKP/ML-TİKKO'nun sözde Ovacık gücü sorumlusu "Yusuf" kod adlı İlker Tezer'in de olduğu 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tunceli Jandarma Komutanlığınca, Ovacık kırsalında düzenlenen operasyonda sağlanan sıcak temasta 6 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği ve operasyonların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, teröristlerden "Yusuf" kod adlı İlker Tezer'in, TKP/ML-TİKKO'nun sözde Ovacık gücü sorumlusu olduğu ve "Terör Arananlar Turuncu Listede" yer aldığının tespit edildiği kaydedildi. 

Öldürülen teröristin Mayıs 2016'da Ovacık kırsalında iki jandarmanın yaralanması ve Ağustos 2013'te Alişan Beyazgül'ün öldürülmesi olaylarına karıştığı belirlendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Turuncu ListeTeröristİlker Tezer
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