Türkün yardım eli bayramda dünyanın dört bir yanına uzanacak

Türkiye'deki birçok yardım kuruluşu, dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştirdikleri Kurban Bayramı organizasyonuyla milyonlarca insana hayırseverlerin yardımlarını ulaştıracak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'deki insani yardım kuruluşları, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ihtiyaç sahiplerine yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Dünyanın farklı noktalarında kurban kesim organizasyonları gerçekleştirecek olan kuruluşlar, hayırseverlerin bağışladığı kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına aracılık edecek.

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için kolları sıvayan yardım kuruluşları, bu bayramda da Türk halkının desteğiyle mazlumların sofralarına "Halil İbrahim bereketi" götürecek.

Yardım kuruluşlarının başını çeken Türk Kızılayı, 10 yıldır gerçekleştirdiği yurt dışında kurban kesim kampanyasını bu yıl "Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün" sloganıyla sürdürüyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı ise 25. yılında kurban çalışmalarına "25 Yıldır Ümmete Kurban" sloganıyla başladı. 106 ülke ve bölgede ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak olan İHH, bağışlanan kurbanları 2 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırmayı hedefliyor.

Sadakataşı ''Kardeşinin Payını Ayırdın mı?'' sloganıyla Türkiye'nin yanı sıra Afrika'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Balkanlara, Orta Asya'dan Kafkasya'ya 27 ülkeye ulaşmayı hedeflerken, İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İyilikder) ise yurttaki terör mağduru kişiler başta olmak üzere, Ortadoğu, Asya, Balkanlar ve Afrika'daki kurban organizasyonunun yanı sıra ihtiyaç sahiplerine süt keçisi hediye ediyor.

"Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün"

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, başlattıkları kurban kesim kampanyasına vatandaşların ilgisinin yüksek olduğunu bildirdi.

Hedeflerinin 100 bin hisse kurban vekaletine ulaşmak olduğunu aktaran Kınık, Balkanlardan Orta Asya'ya, Afrika'dan Ortadoğu ve Güney Asya'ya kadar 31 ülkede 61 bin hisselik kurban kesimi gerçekleştireceklerini kaydetti.

Yurt içinde kesilen 35 bin hisse kurbandan elde edilecek etleri ise kesimi gerçekleştirecek Et Balık Kurumu'nun tesislerinde 800 gramlık konserve haline getirileceği bilgisini veren Kınık, "Kızılay'ın farkı burada. Kurban etlerini üç gün içinde dağıtmak yerine kuşbaşı ve kıyma kavurması yapıp, konserveledikten sonra raf ömrünü 18 aya çıkarıyoruz. Bu sayede yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırıyoruz. 'Kurban bereketi yıl boyu sürsün' sloganını bu nedenle kullanıyoruz. Konserve etlerin dağıtımını Türkiye'nin dört bir tarafına yayılmış şubelerimiz aracılığıyla yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kınık, kurbanlarını Türk Kızılayı aracılığıyla kestirmek isteyen vatandaşlar, 1 Eylül tarihine kadar kendilerine 168 Kızılay çağrı hattı ya da www.kizilay.org.tr adresinden ulaşabileceklerini, kesimlerin de noter huzurunda yapılacağını söyledi.

Kınık, kesim ücretlerine 4 taksit imkanı sunduklarını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Vekaletini yurt içine vermek isteyen vatandaşlar bir hisse bedeli olarak 735 lira, yurt dışına vermek isteyenler ise bir kurban hisse bedeli olarak 500 lira ödeyecek. Bu bedeller üzerinden kredi kartına 4 taksit yaptırabilecek. Türk Kızılayı ile yurt dışında kurban ibadetini yerine getirebileceğiniz 31 ülke ise Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova, Makedonya, Karadağ, Arnavutluk ve Sırbistan, Senegal, Nijer, Çad, Etiyopya, Sudan, Güney Sudan, Gine, Kamerun, Burkina Faso, Uganda, Kenya, Somali, Cibuti, Pakistan, Bangladeş, Kırgızistan, Tataristan, Afganistan, Filistin, Irak, Lübnan, KKTC, Suriye ve Yemen."

"25 Yıldır Ümmete Kurban"

İHH İnsani Yardım Vakfı Başkan Yardımcısı Osman Atalay da iyilik kervanının Kurban Bayramı'nda da dünyanın farklı yerlerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için yola çıktığını aktardı.

İHH'nın 2017 yılı için belirlediği kurban bedelinin 620 TL olduğunu aktaran Atalay, bunun yanında 23 bin 400 yetime bayramlık kıyafet hediye etmeyi planladıklarını söyledi.

Atalay, kurban bölgelerinin tespit edilmesinde savaş, kriz bölgeleri, açlık ve kuraklığın hüküm sürdüğü yerleri dikkate aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Hayırseverler kurbanlarını İHH'nın belirlemiş olduğu ülkeler içerisinden dilediklerinde kestirebilirler. Fakat kesim bölgelerini belirlemeyi İHH yetkililerine bırakmaları, belli bölgelerdeki yoğunlaşmayı önleme adına daha uygun olmaktadır. Kurbanlarını bağışlayan hayır sahipleri, kurbanlarının kesildiği bilgisini İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlar vasıtasıyla öğrenebilmektedirler."

Kurban bağışlarının vvkıf merkezine, temsilciliklere veya illerdeki insani yardım derneklerine yapılabileceğini aktaran Atalay, bunun yanında www.ihh.org.tr/bagis adresinden ve 0212 631 2121 numaralı telefonu kullanarak tele bağış yapılabildiğini söyledi.

İHH tarafından kurban kesim organizasyonu yapılan ülkeler ise şunlar:

"Benin, Burkina Faso, Burundi, Cibuti, Çad, Etiyopya, Fildişi Sahilleri, Gana, Gine, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Kamerun, Kenya, Komor Adaları, Malavi, Mali, Moritanya, Mozambik, Nijer, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Svaziland, Tanzanya, Uganda ve Zimbabve, Fas, Filistin, Irak, İran, Kuzey Irak, Libya, Lübnan, Mısır, Suriye, Tunus, Türkiye, Ürdün, Yemen, Bangladeş, Endonezya, Fiji, Filipinler, Hindistan, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tayland, Vanuatu, Vietnam, Abhazya, Adıgey, Afganistan, Ahıska, Azerbaycan, Çeçenistan, Dağıstan, Doğu Türkistan, Gürcistan, İnguşeyta, Kabarday Balkar, Karaçay Çerkes, Kazakistan, Kırgızistan, Kırım, Moğolistan, Osetya, Özbekistan, Tacikistan, Ukrayna, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Macaristan, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Bolivya, Brezilya, Ekvador ve Haiti."

"Paylaşınca Hayat Bayram Olur"

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İYİLİKDER), yoksul ülkelerdeki mazlum coğrafyalara kurban kesim organizasyonlarının yanı sıra ihtiyaç sahiplerine süt keçisi hediye edecek.

Konu hakkında bilgi veren İYİLİKDER Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Bahar, bağışçıların kurbanlarını Türkiye'deki terör mağduru kişiler başta olmak üzere, Ortadoğu, Asya, Balkanlar ve Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını söyledi.

Kurban bağışçılarından alınan vekaletlerin İslami hükümlere uygun olarak alınan hayvanların kesimlerinin yapılarak dağıtılacağını aktaran Bahar, şunları söyledi:

"Bağışçılarımıza sms ile kesilen yer bilgisini paylaşarak, vekaletlerin gerçekleştirildiğine dair fotoğraf ve videoları paylaşacağız. Ayrıca bu yıl yoksul kardeşlerimize bayram hediyemizi et ile sınırlı tutmayacağız. Kalıcı yardımlarımız kapsamında sürdürdüğümüz Afrika Süt Keçisi Projesi ile Afrika'da bulunan yoksul ailelere 3'er süt keçisi hediye ederek ilk etapta sütünden orta ve uzun vadede de hayvancılık yapmaları şeklinde yoksulluktan kurtulmalarına destek oluyoruz. Belli bir süre sonra süt keçisi hediye edilen ailelerin çoğalan keçilerinden alarak diğer yoksul ailelere verilmesi şeklinde projeyi sürdürüyoruz. Bağışçılarımıza da süt keçilerinin teslim edildiği aile bilgileri ve fotoğraflarını paylaşıyoruz. Proje kapsamında bugüne kadar binlerce süt keçisi ihtiyaç sahibi yetim ve dul ailelere dağıtıldı. Kurban bayramı döneminde bayram hediyesi olarak bu yıl et dağıtımının yanı sıra yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye süt keçisi hediye etmeyi planlıyoruz."

Bahar, kurban vekalet bedellerinin Afrika-Asya ülkeleri için 450 TL, Türkiye-Ortadoğu-Balkanlar-Arakan için 800 TL ve Gazze için ise bin 250 TL olarak belirlendiğini aktararak, www.iyilikder.org.tr web sitesinden kurban vekaleti verilebildiği gibi 300 TL ile Afrika Süt Keçisi projesine de katkı sağlanabileceğini ifade etti.

İyilikder tarafından şu ülkelerde kurban kesim organizasyonu yapılacak:

"Burkina Faso, ÇAD, Nijer, Arakan, Bangladeş, Moğolistan, Makedonya, Üsküp, Arnavutluk, Suriye, Yemen, Lübnan ve Gazze."

''Kardeşinin Payını Ayırdın mı?''

Sadakataşı Derneği, "Kardeşinin Payını Ayırdın mı?" diyerek, "Bu bayram da kardeşlerimizin payını unutmayalım. Siz paylaşın, biz ulaştıralım" çağrısıyla kurban sevinciyle iyilik sofrasında buluşmaya davet ediyor.

Dernek tarafından yürütülen kurban organizasyonu çerçevesinde Türkiye'nin yanı sıra Afrika'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Balkanlara, Orta Asya'dan Kafkasya'ya 27 ülkeye ulaşım hedefleniyor. Kurbanın bir ibadet olduğu bilinciyle İslami kural ve usullere riayet ederek yapılan hazırlıklarda 4 ayrı bölgeye uygun olarak kurbanlık fiyatları belirlendi.

Kurban fiyatları 1. bölge için 400 TL, 2. bölge için 600 TL, 3. bölge için 850 TL ve 4. bölge için 1.250 TL olarak açıklandı. Kurban bağışı yapmak isteyen kişiler, www.bagis.sadakatasi.org.tr adresinden ya da +90 (216) 614 04 61 nolu telefonu arayarak bağışta bulunabilir.

Sadakataşı Derneği tarafından şu ülkelerde kurban kesim organizasyonu gerçekleştirilecek:

"Bangladeş, Benin, Burkina Faso, Çad, Etiyopya, Filipinler (Moro), Kenya, Moğolistan, Nepal, Ruanda, Somali, Sri Lanka, Tanzanya, Afganistan, Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna Hersek, Kırgızistan, Lübnan, Myanmar (Arakan), Vietnam, Yemen, Abhazya, Irak, Suriye, Türkiye ve Filistin."