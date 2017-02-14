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TÜRKSOY ve TÜRK DÜNYASI

“Türksoy ve Türk Dünyası” Panel ve Resim Sergisi 20 Şubat’ta Kültür A.Ş.’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Kazakistan’ın Türkistan kentinin 2017 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilân edilmesi münasebetiyle özel bir program düzenliyor.

TÜRKSOY ve TÜRK DÜNYASI

“Türksoy ve Türk Dünyası” Panel ve Resim Sergisi 20 Şubat’ta Kültür A.Ş.’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Kazakistan’ın Türkistan kentinin 2017 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilân edilmesi münasebetiyle özel bir program düzenliyor.

14 Şubat 2017 Salı 18:18
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TÜRKSOY ve TÜRK DÜNYASI

VHA/İstanbul - Türksoy ve Türk Dünyası” Panel ve Resim Sergisi 20 Şubat’ta Kültür A.Ş.’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Kazakistan’ın Türkistan kentinin 2017 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilân edilmesi münasebetiyle özel bir program düzenliyor.

“TÜRKSOY ve Türk Dünyası” başlıklı program, 20 Şubat Pazartesi günü saat 14:00’te Kültür A.Ş. Genel Müdürlüğü yerleşkesinde yer alan Türk Dünyası Kültür Mahallesi’nde gerçekleştirilecek.

TÜRKSOY’u tanıtan video gösteriminin ardından, programın açılışında İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Nevzat Kütük ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov konuşma yapacak.

Programda düzenlenecek olan panelde, TÜRKSOY tarafından Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın bağımsızlıklarının 25. yılı münasebetiyle basılan kitaplar tanıtılacak.

Elçin Gafarlı, “TÜRKSOY Azerbaycan”, Askar Turganbayev, “TÜRKSOY Kazakistan, Hocageldi Kuluyev, “TÜRKSOY Kırgızistan, Sancar Mülazımoğlu ise “TÜRKSOY Balkanlar” kitabı hakkında bilgi verecek.

Panelin ardından, Türk Cumhuriyetlerine dair resim sergisi açılacak.

Ardından konuklara Türkistan pilavı ikram edilecek.

TÜRKSOY

Türk Dünyası’nın UNESCO’su olarak kabul edilen Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), 1993 yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanları tarafından imzalanan anlaşmayla kurulmuştur.

Daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonuna bağlı Tataristan, Başkortostan, Altay, Saha, Tıva ve Hakas Cumhuriyeti ile birlikte Moldova’ya bağlı Gagavuz Yeri, TÜRKSOY’a gözlemci üye olarak katılmışlardır.

TÜRKSOY, 20 yılı aşkın süredir Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için çalışmaktadır.

PROGRAM

14:00 – TÜRKSOY – Tanıtım video gösterimi

14: 10 – Konuşmalar

Nevzat KÜTÜK – İBB Kültür A.Ş.Genel Müdürü

Prof, Düsen KASEİNOV – TÜRKSOY Genel Sekreteri

PANEL

Elçin GAFARLI – TÜRKSOY Azerbaycan

Askar TURGANBAYEV – TÜRKSOY Kazakistan

Hocageldi KULUYEV – TÜRKSOY Kırgızistan

Sancar MÜLAZIMOĞLU – TÜRKSOY Balkanlar

16 :00 – TÜRKSOY- Türk Dünyası resim sergisi açılışı

16 : 30 – Türkistan Pilavı İkramı

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Anahtar Kelimeler:
TÜRKSOYÖnce Vatan Gazetesi
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