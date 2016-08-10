Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Gönül hakkındaki iddiaları yalanladı

ANKARA

Türksat Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, yazılı açıklama yaptı.

FETÖ/PDY terör örgütüyle hiçbir bağının bulunmadığını vurgulayan Gönül, açıklamasında şunları kaydetti:

"Mezkur ithama veya yapana cevap vermeyi gereksiz görürüm, ancak fiilen 56 sene önemli kamu görevleri ifa etmiş, kamu gücü kullanmış ve hala halka hizmet sorumluluğunu taşıyan naciz bir şahıs olarak hizmetinde bulunduğum halkın kamuoyunda muhtemelen meydana gelebilecek bir tereddüdü dahi izale etmeyi ve halka hesap vermeyi bir görev addediyorum."

Gönül, milletin karşı karşıya kaldığı melun darbe girişiminin elebaşı konumundaki örgüt lideri ile görüşmesi olmadığı gibi iddiaları gündeme getiren kişiyle de hiçbir tanışıklığı bulunmadığını aktardı.

Yarım asrı aşan devlet hizmetinde herhangi bir illegal grubun, şahsın ya da örgütün desteğiyle bir yere gelmediğini kaydeden Gönül, "Bu örgüte ne bir yardımda bulundum, ne de onlar bana bir yardımda bulunmuşlardır. Kendilerine tarafımdan kurban teberruunda bile bulunulmamıştır." ifadelerini kullandı.

Darbecilerin 15 Temmuz gecesi askerler, atak helikopterleri ve jet uçağı saldırıları ile amaçlarına ulaşmaya çalıştığına işaret eden Gönül, "Bu olaylar esnasında, iki şehit vermesine karşın TRT yayınlarının devam ettirilmesi ve uydu iletişiminin kesilmesi zorlamasına karşı kahramanca direnen Türksat’ın Yönetim Kurulu Başkanı olmaktan müftehirim." değerlendirmesinde bulundu.

Gönül, açıklamasında, FETÖ ile bağlantısı nedeniyle kapatılan gazetelerin geçmişte aleyhine yaptığı haberlerden örnekler vererek, "9 yıl süren ve 86 bin ihalenin yapıldığı Milli Savunma Bakanlığım süresince FETÖ ya da başka bir kuruluş lehinde en ufak kayırma yapılmadı, Kamu İhale Kurumu kayıtları bunun en güzel teyididir." görüşüne yer verdi.

Sayıştay Başkanlığı yaptığı 7 sene içinde göreve başlamış üyelerden, bu örgütle ilişkili kimse bulunmamasının da şahsıyla ilgili iddiaların asılsızlığına delil olduğunu bildiren Gönül, söz konusu iddiaları, başarısız darbe girişimi sonrası "hedef saptırma" olarak değerlendirdi.