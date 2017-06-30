TÜRKSAT'la ilgili darbe girişimi davasında sanık sayısı arttı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan TÜRKSAT yerleşkesindeki eylemlerle ilgili, olay tarihinde albay rütbesiyle Özel Kuvvetler Komutanlığı Yurtdışı Harekatı Hazırlık Daire Başkanlığında görev yapan Harun Olgun hakkında, "insan öldürmek", "insan öldürmeye teşebbüs", "mala zarar vermek", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "nitelikli yağma" suçlarından dava açıldı. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, davayı darbe girişimi gecesi TÜRKSAT'a giderek, yayınları kesmeye çalışmakla suçlanan 16 sanığın yargılandığı davayla birleştirdi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın iddianamesinde, darbe girişimi gecesi TÜRKSAT'a yönelik baskına katılan davanın sanıklarının çoğunun, olay akşamı, TÜRKSAT'tan önce Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına gittiklerini, Harun Olgun ve olay tarihinde yarbay rütbesiyle Özel Harekat Tabur Komutanı olan Eray Uçkun'un, diğer darbe şüphelilerini gruplara ayırıp, piyade tüfekleri, mühimmat ve teçhizat almalarını sağladıkları ve bu şekilde ekibi hazırladıklarını beyan ettikleri bildirildi.

Yine Olgun ve Uçkun'un organizasyonuyla gelen iki Sikorsky helikopterin, darbe girişimine katılan askerlerle 16 Temmuz 2016 saat 00.47'de TÜRKSAT'ın Gölbaşı yerleşkesine intikal ettiği belirtilen iddianamede, şüphelilerin helikopterden inmeden önce ateş açtıkları, TÜRKSAT Güvenlik Şefi Muhammed Emin Sergili, kaloriferci Halil Ersoy ve nizamiye görevlisi Tayfun Öğütlü'nün yaralandığı, 13 görevlinin ateş altında kaldığı ancak yaralanmadığı, bir kişinin aracının zarar gördüğü anlatıldı.

İddianamede, saat 00.48'de helikopterde bulunan silahlı, teçhizatlı ve üniformalı 13 darbe şüphelisinin helikopter pistine inmelerinin ardından tesisi kontrol altına almak üzere hareket ettikleri vurgulanarak, darbecilerin, tedbir amacıyla kuruma gelen TÜRKSAT AŞ Tesisler İşletme Direktörü Ahmet Özsoy ile Güvenlik Amiri Ferhat Derecik ve şirket görevlisi Ali Karslı'nın bulunduğu otomobile uzun namlulu silahlarla ateş açtıkları, Özsoy ve Karslı'nın olay yerinde şehit edildiği, Derecik'in de yaralandığı anımsatıldı.

Şüpheli beyanları

İddianamede, TÜRKSAT baskınına katılan bazı kişilerin ifadeleri özetlendi.

Buna göre Eray Uçkun, darbe girişimi günü cep telefonundan aranarak, "güvenlik tatbikatı" için acilen Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına çağrıldığını savunarak, "Gittiğimde Muhafız Alayı kalabalıktı. Orada Harun Olgun Albay'ı gördüm. Kendisi bana olağanüstü bir durumun tatbikatının yapıldığını, Genelkurmay'ın emri olduğunu söyledi." dedi.

Uçkun, kendisine bir adres gösteren Olgun'un, "TÜRKSAT'a gideceksiniz. Orayı teröristler ele geçirdi." dediğini savundu.

Şüpheli Mesut Sancak da olay gecesi Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına gittiğini bildirerek, "İçerisi kalabalıktı. Karmaşa vardı. Gözlüklü albay rütbeli, ortanın üstü boylarda, herkese talimat veriyordu, yönlendiriyordu. İsmini halen bilmiyorum. Harun Olgun isminde birisini tanımıyorum ancak soyadına göre hatırlar gibi oldum." beyanında bulundu.

Şüpheli Fatih Arslan ise savunmasında, "Özel Kuvvetlerden arkadaşım olup, birlikte kurs gördüğümüz İbrahim Yılmazbaş, koruma güvenlik tatbikatı için cuma günü akşamleyin Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına çağrıldığımızı söyledi. Kimin çağırdığını sorunca 'Harun Albay' diye cevap verdi." ifadelerini kullandı.

Olgun ise değişik tarihlerdeki savunmalarında suçlamaları reddederek, TÜRKSAT'a gitmesi için kimseye talimat vermediğini iddia etti.

Akıncı Üssü davasında da sanık

İddianamede, Harun Olgun'un, emir ve komutasında olan ve haklarında aynı suçlardan daha önce kamu davası açılan sanıklarla iştirak halinde Ali Karslı ve Ahmet Özsoy'u "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsinin yanı sıra 25 kişiyi öldürmeye teşebbüs, 36 TÜRKSAT personeline karşı "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", 30 kez "nitelikli yağma" ve "mala zarar verme" suçlarından cezalandırılması istendi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, davayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda darbe girişimi gecesi TÜRKSAT'a giderek, yayınları kesmeye çalışmakla suçlanan 5'i sivil 16 sanığın yargılandığı davayla birleştirdi.

Olgun, darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü ile Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki olaylara ilişkin davalarda da ayrıca hakim karşısına çıkacak.