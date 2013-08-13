Türkmenlere yönelik saldırılar kabul edilemez

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkmeneli Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Beyatlı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Tarabya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kabulde federasyon başkanı Beyatlı ve dernek başkanları, Irak'taki Türkmenlerin yaşadıkları sıkıntılar ve maruz kaldıkları terör eylemleri hakkında Cumhurbaşkanı Gül'e bilgi verdi.

Türkiye, Irak halkının tüm unsurlarını kucaklamaktadır

Cumhurbaşkanı Gül de Irak'a 2003 yılında yapılan dış askeri müdahalenin üzerinden 10 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen ülkede huzur ve istikrarın hala sağlanamadığına dikkati çekerek, bu süreçte en fazla zarar gören toplumun Türkmen soydaşların olduğunu belirtti.

Gül, Irak'ın üç kurucu unsurundan biri olan Türkmenlerin, ülkenin çimentosu işlevini gördüğünü, Irak'ın birlik, beraberlik ve huzurunun teminatı olduğunu vurgulayarak, Irak'ta Türkmenlere yönelik terör saldırıları, sindirme operasyonları ve demografik yapıyı değiştirmeye matuf eylemleri kabul edilemez bulduğunu kaydetti.

Irak'ın birlik ve bütünlüğü için her türlü fedakarlıkta bulunan Türkiye'nin, Irak halkının tüm unsurlarını kucakladığını aktaran Gül, ülkede yapılan son mahalli seçimler öncesinden itibaren Kerkük'ün güneyindeki Türkmen beldesi Tuzhurmatu'da yaşayan Türkmenlerin bombalı saldırıların hedefi haline geldiğini belirtti.

Gül, başta Irak güvenlik güçleri olmak üzere ilgili tüm taraflara Türkmenlerin güvenliğini sağlama çağrısında bulundu.