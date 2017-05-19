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Türkmen kıyafetleri 'Fatiş' bebekle yaşatılıyor

Afyonkarahisar’ın Haydarlı beldesinde, Türkmen kadınlarının 600 yıldır giydiği, parlak kumaştan dikilen geleneksel kıyafetler, Halk Eğitim Merkezi'nde hazırlanan "Fatiş" bebeklere giydiriliyor.

Türkmen kıyafetleri 'Fatiş' bebekle yaşatılıyor

Afyonkarahisar’ın Haydarlı beldesinde, Türkmen kadınlarının 600 yıldır giydiği, parlak kumaştan dikilen geleneksel kıyafetler, Halk Eğitim Merkezi'nde hazırlanan "Fatiş" bebeklere giydiriliyor.

19 Mayıs 2017 Cuma 12:28
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Türkmen kıyafetleri 'Fatiş' bebekle yaşatılıyor

Afyonkarahisar’ın Haydarlı beldesinde Türkmen kadınlarının giydiği, "kutnu" denilen parlak kumaştan dikilen geleneksel kıyafetler, Halk Eğitim Merkezi'nin öncülüğünde açılan kursta hazırlanan "Fatiş" bebeklerle yaşatılıyor.

Dinar ilçesine bağlı beldede, 600 yıllık Türkmen gelenekleri sürdürülmeye çalışılıyor. Türkmen kadınları, atalarının yıllardır kullandığı rengarenk kumaştan dikilen kıyafetleri düğün, nişan ve kına gecesi gibi özel günlerde giyiyor.

Halk Eğitim Merkezince açılan kursta ise kadınlar, kırmızı ağırlıklı, alınlarına ve boyunlarına takılmış takılarla süslenen yöresel kıyafetlerin giydirildiği "Fatiş" adı verilen oyuncak bebekler yapıyor.

Yöreye has şalvar ve entari giydirilip, baş altını ve boncuklar ile süslenen bebeklerin başına "pullu" denilen, renkli çiçekler ve tüylerle yapılmış başlık takılıyor.

Dinar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gültekin Koçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fatiş Bebek Hayat Buluyor" projesi kurs açtıklarını söyledi.

İŞKUR desteğiyle açılan 112 saatlik kursla, yöreye özgü bir ürün olan Fatiş bebeğin ülke geneline tanıtımının amaçlandığını belirten Koçer, "Bu bebekleri ülke genelinde de bilinen bir değer haline getirmek, beldemizi ziyarete gelenlerin hatıra olarak yanlarında götürebilecekleri ürüne dönüştürmek için açtığımız kursa ilgi oldukça yüksek oldu. Kaymakamımız Mustafa Şahin'in desteğiyle hazırlanan proje kapsamında kursiyerlere İŞKUR tarafından belirli bir ücret de ödendi. Eğitimin sonunda kursiyerlerin kendilerine gelir getirecek bir meslek sahibi olmaları sağlandı." diye konuştu.

"Bu kıyafetler bizim geleneklerimizi yansıtıyor"

Haydarlı Belediye Başkanı Kadir Öcel de beldeye has "Fatiş" bebeklerin yüzlerce yıllık giyim tarzlarını yansıttığını ifade etti.

Beldede kadınlar ve genç kızların, yaklaşık 600 yıldır kullanılan geleneksel kıyafetleri özel günlerde giymeye devam ettiklerini anlatan Öcel, "Halk Eğitim Merkezinde 'Fatiş' bebek yapımı kursu açtık. Kursiyerlere belirli bir ücret karşılığında bu bebekleri yaptırıyoruz. Her evde mutlaka bu bebeklerden yapılır." dedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarTürkmen KıyafetleriTürkmen Kadınlar
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