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Türklerin Anadolu'ya giriş kapısında zafer heyecanı

Muş'ta 70 bin metrekarelik alana kurulan Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlamalarının yapılacağı "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı", Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla görkemli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Türklerin Anadolu'ya giriş kapısında zafer heyecanı

Muş'ta 70 bin metrekarelik alana kurulan Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlamalarının yapılacağı "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı", Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla görkemli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:37
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Türklerin Anadolu'ya giriş kapısında zafer heyecanı

Muş'un Malazgirt ilçesindeki "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı", Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın düzenlenecek etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla ilçenin Danişmentgazi Mahallesi'nde 70 bin metrekarelik alana kurulan "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda 250 metre uzunluğunda "fetih yolu", namazgah, 100 bin kişilik merasim alanı, hitabet alanı, protokol dinlenme birimi, 250 otobüslük otopark, şadırvan, giriş takı, 8 helikopter sahası, protokol otoparkı, ikram kontrol alanı ve tuvalet inşa edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, zaferin kazanıldığı 26 Ağustos gecesi 00.13'te sela okunmasıyla başlayacak programın ilk bölümünde, ilahi ve kasideler, yemek ikramı, teheccüd namazı, dini sohbet, hatim duası, sabah namazı, tekke çorbası ve irmik helvası ikramı bulunuyor.

Daha sonra halk oyunları gösterisi, mehter konseri, şehitleri anma programı ve Başkan Erdoğan'ın konuşmasıyla devam edecek etkinlikler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisi, Simav Yaren Gecesi ve İmera ile Zara'nın konseriyle sona erecek.

"Milli park ilçemizin kaderini değiştirdi"

Malazgirt Gönül Elçisi Ertan Yurdakul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1071'den 2071 hedefi için Cumhurbaşkanının 26 Ağustos'ta Malazgirt'e teşrif edeceğini söyledi.

Malazgirt'te 7'den 70'e herkeste büyük bir coşku ve heyecan olduğunu dile getiren Yurdakul, şöyle konuştu:

"Esnafımızın yüzü gülüyor. Cumhurbaşkanımız 1071 genci Malazgirt'e davet etti. Herkesin Malazgirt'te bu heyecana ortak olmasını istiyoruz. Malazgirt'te yapılan yeniliklere hep beraber şahit olmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Hep beraber o coşkuyu yaşayacağız. Milli park ilçemizin kaderini değiştirdi. Milli parkta yapılan çalışmalar halk ve esnafa güzel bir hizmet olarak sunuldu. Milli park hepimizin geleceği için hayırlı bir işti. Sayın Cumhurbaşkanımızın yolunda ve izindeyiz." 

"Cumhurbaşkanımızı dört gözle bekliyoruz"

Kent sakini Tuncer Çeliker de Türkiye'nin dört bir yanından Malazgirt'e misafirlerin gelmesini istedi. "Cumhurbaşkanımızı dört gözle bekliyoruz. İlçemize büyük yatırımlar yaptı." diyen Çeliker, şöyle konuştu:

"Sultan Alparslan, Malazgirt'te Türklere Anadolu'nun kapılarını açtı. Malazgirt'i tüm Türkiye'ye değil tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Alparslan torunu olarak Malazgirt ile gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Malazgirt'e büyük önem veriyor. Vatandaş olarak verdiği öneme ve değere layık olmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz."

"Malazgirt'te adeta bir bayram havası var"

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç da 26 Ağustos Malazgirt Zaferi kutlamalarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçeye gelmesini heyecanla beklediklerini belirtti.

Malazgirt'te adeta bir bayram havası yaşandığını dile getiren Kılıç, şöyle devam etti:

"Malazgirt'te birlik, beraberlik ve kardeşlik var. Herkes Cumhurbaşkanımızın gelişini bekliyor. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı geldiğinde hepimiz meydanda olacağız. Milli park Malazgirt için çok önemli. Adeta bir şehir yapıldı yeniden. Gerek tören alanı gerekse milli park alanı süper oldu. Cumhurbaşkanımızın gelişiyle Malazgirt ve Alparslan ruhu yeniden canlanacak. Malazgirt adeta bir Çanakkale olacak. Cumhurbaşkanımız Malazgirt ilçesine el attıktan sonra Malazgirt çok yakında bir Çanakkale olacak. Dünyanın her yerinde Malazgirt'e bir turist akını olacak. Bu çok önemli."

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesi'nden gelen 12 yaşındaki Emre Can Koçak da etkinlikleri heyecanla beklediğini ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
MuşMalazgirtMalazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı
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