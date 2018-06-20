Türklere Rumeli kapılarını açan komutanlardan Ece Bey anıldı

Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 664. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Gelibolu'nun fethini sağlayan "Rumeli fatihi" Gazi Süleyman Paşa'nın komutanlarından Ece Bey, mezarı başında anıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde düzenlenen törende Ece Bey'in mezarına çiçek konuldu ve saygı duruşunda bulunularak dua edildi.

Ardından Ece Bey Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürü Ali Yapıcı tarafından Ece Bey’in biyografisi okundu, 2. Kolordu Komutanlığının bölge bandosu gösteri sundu ve mevlit okundu.

Törene, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkan Vekili Mustafa Çoban, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yaşar Arslanhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 664. yıl dönümü etkinliklerinin ikinci bölümü yarın Lapseki'nin Çardak beldesindeki Gazi Yakup Bey ile Gelibolu'nun Bolayır beldesindeki Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın türbelerinin ziyaretiyle tamamlanacak. Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişleri de sembolik olarak canlandırılacak.