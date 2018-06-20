Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94836
ALTIN
194.067
DOLAR
4.7381
STERLİN
6.2482
EURO
5.4866
Özgür Çek Kasımpaşa'da
Özgür Çek Kasımpaşa'da
Konut satışları arttı
Konut satışları arttı
Hakkari'de terör saldırısı
Hakkari'de terör saldırısı
Ankara'da kritik maçlar oynayacağız
Ankara'da kritik maçlar oynayacağız
DSÖ'den 'bilgisayar oyunu bağımlılığı' kararı
DSÖ'den 'bilgisayar oyunu bağımlılığı' kararı

Türklere Rumeli kapılarını açan komutanlardan Ece Bey anıldı

Osmanlı zamanında Gelibolu'nun fethine yardımcı olan ve Rumeli'de faaliyet gösteren ilk Türkmen beylerinden Ece Bey, Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 664. yıl dönümü kapsamında anıldı.

Türklere Rumeli kapılarını açan komutanlardan Ece Bey anıldı

Osmanlı zamanında Gelibolu'nun fethine yardımcı olan ve Rumeli'de faaliyet gösteren ilk Türkmen beylerinden Ece Bey, Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 664. yıl dönümü kapsamında anıldı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 17:23
0 Okunma
Türklere Rumeli kapılarını açan komutanlardan Ece Bey anıldı

Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 664. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Gelibolu'nun fethini sağlayan "Rumeli fatihi" Gazi Süleyman Paşa'nın komutanlarından Ece Bey, mezarı başında anıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde düzenlenen törende Ece Bey'in mezarına çiçek konuldu ve saygı duruşunda bulunularak dua edildi.

Ardından Ece Bey Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürü Ali Yapıcı tarafından Ece Bey’in biyografisi okundu, 2. Kolordu Komutanlığının bölge bandosu gösteri sundu ve mevlit okundu.

Törene, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkan Vekili Mustafa Çoban, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yaşar Arslanhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 664. yıl dönümü etkinliklerinin ikinci bölümü yarın Lapseki'nin Çardak beldesindeki Gazi Yakup Bey ile Gelibolu'nun Bolayır beldesindeki Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın türbelerinin ziyaretiyle tamamlanacak. Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişleri de sembolik olarak canlandırılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türklerin Anadoludan Rumeliye Geçişi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Birinci turda seçimin tamamlanacağına inanıyorum"
"Birinci turda seçimin tamamlanacağına inanıyorum"
'Kuşdili'ne Arap fenomenlerin ilgisi artıyor
'Kuşdili'ne Arap fenomenlerin ilgisi artıyor
Terörist başı Karayılan'dan 'HDP'ye oy verin' çağrısı
Terörist başı Karayılan'dan 'HDP'ye oy verin' çağrısı
CHP'den Gökçek hakkında suç duyurusu
CHP'den Gökçek hakkında suç duyurusu
Emine Erdoğan'dan 'Dünya Mülteciler Günü' mesajı
Emine Erdoğan'dan 'Dünya Mülteciler Günü' mesajı
"Seçmen kütüğünde mükerrer kayıt yok"
"Seçmen kütüğünde mükerrer kayıt yok"
"Erdoğan kaybederse İslam dünyası kaybeder"
"Erdoğan kaybederse İslam dünyası kaybeder"
Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin iddianamenin detayları
Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin iddianamenin detayları
İstanbul'un 2071 yılına kadar içme suyu problemi kalmayacak
İstanbul'un 2071 yılına kadar içme suyu problemi kalmayacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ