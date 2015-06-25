'Türkiye'yi yalnız bırakmak adil değil'

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman, Suriyeli sığınmacılar konusunda Türkiye'yi yalnız bırakmanın adil olmadığını söyledi.

Feltman, BM Güvenlik Konseyi'ne Suriye'deki duruma ilişkin verdiği brifingde, Tel Abyad'da DAEŞ ile diğer gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle Türkiye'ye yeni bir sığınmacı akını gerçekleştiğini ifade etti.

BM rakamlarına göre bu çatışmalar dolayısıyla yaklaşık 25 bin Suriyelinin Türkiye'ye sığındığını vurgulayan Feltman, bunların 2 bininin daha sonra Suriye'ye geri döndüklerinin tahmin edildiğini belirtti.

Türkiye'nin sığınmacılar konusunda uluslararası toplum tarafından yalnız bırakılmasının doğru olmadığını dile getiren Feltman, "Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar konusuyla tek başına mücadele etmeye devam etmesini beklemek ne adil ne de mümkündür" dedi.

Feltman, bölgede Türkmen ve Arapların zorla yerlerinden edildikleri iddiaları üzerine BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi'nin inceleme başlattığını belirterek, "Bugüne kadar sistematik ve geniş ölçekte bir uygulamanın yapıldığına ilişkin delil görmedik" diye konuştu.