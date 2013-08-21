Türkiye'nin uyuşturucu gerçeği

ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de geçen yıl yapılan 24 bin 599 uyuşturucu operasyonunda, 47 bin 153 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 74 ton 605 kilogram esrar, 11 ton 27 kilogram eroin, 402 kilogram kokainle 1 milyon 694 bin 379 ecstacy ele geçirildi.

Son 5 yılda uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonlar yüzde 48, gözaltına alınan şüphelilerin sayısı ise yüzde 55 arttı.

Bir önceki yıla göre operasyon sayısında yüzde 30, şüpheli sayısında ise yüzde 19'luk artış gerçekleşti.

11 ton eroin ele geçirildi

Ele geçirilen eroin miktarı, 6 ton 412 kilo olan 2011'e göre geçen yıl, yüzde 72 artarak 11 ton 27 kilo oldu.

Eroin kaçakçılarına yönelik 2 bin 306 operasyonda, 4 bin 720 kişi gözaltına alındı. Geçen yıl eroin kaçakçılarına yönelik operasyon sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 20, gözaltına alınanların sayısı ise yüzde 13 arttı.

Ele geçirilen esrar miktarı ise 46 ton 918 kilo olan 2011'e göre yüzde 59 artarak 74 ton 605 kilo ulaştı. Son 5 yılda ele geçirilen esrar miktarı ise yüzde 262 arttı.

Geçen yıl kokain kaçakçılarına yönelik 302 operasyonda 402 kilogram kokain ele geçirildi, 669 kişi gözaltına alındı. Polis bölgesinde kokainin yüzde 50,3'ü İstanbul, yüzde 37,1'i Mersin'de ele geçirildi.

Gizli tehlike metamfetamin

Ele geçirilen ecstacy tabletlerin büyük kısmı, Hollanda ve Belçika'dan temin edilerek Türkiye'ye getirildi. Geçen yıl düzenlenen bin 182 operasyonda, 1 milyon 694 bin 379 ecstacy hap bulundu, 2 bin 195 kişi gözaltına alındı.

Gerekli kimyasalların temini durumunda basit düzeneklerle üretilebilen metamfetamin, Türkiye'de ilk kez 2009'da ele geçirildi. 2009-2012 arasında metamfetamine yönelik operasyon sayısı yüzde 583, miktarı yüzde 430, şüpheli sayısı yüzde 327 arttı.

Ele geçirilen 403 kilogram metamfetaminin yüzde 68'ine İstanbul, yüzde 11'ine Iğdır, yüzde 7'sine Ağrı, yüzde 5'ine Hakkari ve yüzde 4'üne Ankara'daki operasyonlarla el konuldu.

Uyuşturucudan 365 kişi öldü

Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) tarafından yapılan Türkiye'de Genel Nüfusta Madde Kullanım Yaygınlığı Araştırması'na göre, Türkiye’de bir yılda 105’i doğrudan, 260’ı dolaylı olmak üzere toplam 365 kişi uyuşturucu madde kullanımından hayatını kaybetti.

Doğrudan madde bağlantılı ölenlerin yüzde 95,2'si erkek, yüzde 4,8'i kadın. Uyuşturucudan ölen erkeklerin yaş ortalaması 33,5 oldu. Uyuşturucu kullanan erkeklerin en küçüğü 13, en büyüğü ise 79 yaşında yaşamını yitirdi.

Uyuşturucudan ölen kadınların yaş ortalaması 43,2 olarak hesaplanırken kadınların en küçüğü 22 yaşında, en büyüğü ise 75 yaşında uyuşturucudan hayatını kaybetti. Uyuşturucudan ölenlerin genel yaş ortalaması da 34 olarak hesaplandı.

Türkiye'de son yıllarda 65 yaş ve üzerinde uyuşturucudan hayatını kaybedenlerin sayısında da önemli artış oldu. Uyuşturucudan hayatını kaybedenlerin çoğunda ölüm nedeni, yüksek doz veya çoklu madde kullanımı olarak belirlendi.

Ölümlerin yüzde 81’inde afyon türevi en az bir madde, yüzde 19’unda ise afyon türevleri içermeyen maddeler saptandı. 3 olguda solvent ve 2 olguda çakmak gazı solunmasına bağlı olmak üzere, olguların yüzde 4,8’inde uçucu solunmasına bağlı ölüm saptandı.

En yüksek ölüm oranları sırasıyla yüzde 42,9 ile İstanbul, yüzde 8,6 ile Adana, yüzde 5,7 ile Mersin, yüzde 4,8 ile Antalya, yine yüzde 4,8 ile Ankara, yüzde 3,8 ile Gaziantep, yüzde 2,9 ile Nevşehir ve yüzde 2,9 ile Van'da gerçekleşti.

Uyuşturucu kullanıp trafik kazası sonucu hayatını kaybedenlerin oranı, yüzde 13'ten yüzde 15,8’e yükseldi. Kazada ölenlerin yüzde 75,8'inde esrar saptandı.

Cezaevleri doldu

Araştırmada aylık geliri düşük olanların daha fazla madde kullandığı tespit edildi. Aylık geliri 500 liranın altında olanların yüzde 5.6, 500-1000 lira olanların yüzde 2.2, 2 bin liranın üzeri olanların ise 2.9’nun en az bir kez madde kullandığı belirlendi.

Uyuşturucu kullananların yüzde 3,1'inin üniversite, 2,6'sının lise, 3,2'sinin ortaokul mezunu olduğu, 2,6'sının ise eğitim almadığı tespit edildi.

Kullanıcılardan yüzde 3.8'inin bekar, yüzde 2.4'ünün evli, yüzde 1.5'inin ise dul, boşanmış ve ayrı yaşadıkları belirlendi.

Adalet Bakanlığı verileri ise adam öldürme suçundan sonra cezaevinde en çok yatan kişilerin uyuşturucu madde satıcıları olduğunu ortaya koydu.

Uydudan tespit, tarlalara baskın

Son dönemde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güvenlik güçlerinin uyuşturucu tarlalarına düzenlediği baskınlarda milyonlarca kök hint keneviri ele geçirildi.

Güvenlik güçleri esrar yapımını engellemek amacıyla helikopter ve insansız keşif uçaklarından alınan fotoğraflarla kenevir tarlalarının tespitini yaparken, Göktürk-2 uydusu da kenevir ekim alanlarının belirlenmesine büyük katkı sağlıyor.

Diyarbakır'da 6 ayda 12 milyondan fazla, Hatay'da ise jandarma bölgesinde 1 yılda 2 milyon 609 bin kök kenevir ele geçirildi. Son dönemde Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen iki operasyonda ise piyasa değeri 114 milyon 500 bin lira olan 1 milyon 602 bin kök hint keneviri ele geçirildi.

Sadece bu bölgede ele geçirilen kenevirin piyasa değerinin yaklaşık 311 milyon lira olduğu bildirildi. Bu rakamın tarladaki fiyat olduğunu belirten uzmanlar, bu miktarın İstanbul'da 4 katına çıktığına dikkati çekti.