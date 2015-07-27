'Türkiye'nin olumlu adımlarına karşı gurura kapıldılar'

ERBİL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, PKK'nın son günlerdeki terör eylemlerini ve Türkiye'nin örgüte yönelik sınır ötesi harekatına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye'deki Kürt sorununun çözümünde AK Parti'nin yaptığı çalışmaların önemine vurgu yapan Barzani, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AK Parti iktidarından önce 'Kürt ve Kürdistan' ismi yasaktı. Bununla birlikte Kürtlere ait bütün işaretler de bu yasak kapsamındaydı. Türkiye'de barışçıl bir sürecin oluşması için her türlü çabayı ortaya koyduk. Uzun diyalog ve müzakerelerden sonra AK Parti ve Sayın Erdoğan'ın, Türkiye'de Kürtlerle ilgili önceki partilerden farklı bir düşünce ile siyaset tarzına sahip olduğunu gördük. Yaptığımız uzun uğraşlar sonucu Sayın Öcalan'ın da barış görüşmelerinin ana taraflarından biri olmasını sağladık. Bu, büyük bir ilerlemeydi. Çünkü AK Parti'den önceki hükümetlerin Sayın Öcalan'la nasıl muamele ettiklerine ve ne gibi hakaretlerde bulunduklarına şahit olmuştuk."

Barzani, "Öcalan'ın direkt muhatap alınmasıyla olumlu sonuçlar elde edildiği" görüşünü paylaşarak, şunları kaydetti:

"Barış sürecinin ilk aşaması başarıyla devam etti. Ancak maalesef sonraki aşamalarda birçok engel çıktı. Engellere rağmen süreç HDP'ye bağlı olarak var kabul ediliyordu. Özellikle Türkiye devleti, Sayın Öcalan ve HDP, bu sürecin yürütücüleri olduklarını deklare ediyordu. Biz de bu nedenle sürecin engelleri aşacağını ümit ediyorduk."

Barzani, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz Türkiye'nin siyasetini belirlemiyoruz ve PKK'nın politikalarından da sorumlu değiliz. Bizim yapabileceğimiz, diyalog için yardım etmektir. Tarihe not düşmek için şunu söylüyorum: Türkiye hükümeti barışçıl çözüm için olumlu adım, tavır ve hareketlerde bulunmuştur. Ancak maalesef bazı tarafların, bu imkanları değerlendiremediklerini ve bu konuda gurura kapıldıklarını gördük. PKK'ya da uzun soluklu hareket etmeleri için defalarca kez mektup gönderdim. Çünkü barış uzun bir süreçtir. Başarı için uzun zamana ihtiyaç var."

"Büyük kazanımlar silahla elde edilemez"

PKK yöneticileriyle yaptığı görüşmeye değinen Barzani, şu bilgileri paylaştı:

"Onlara şunu söyledim: İki polisin öldürülmesiyle Türkiye yok olmaz. Bugün, en büyük imkan oluşmuştur. Seçim sandıkları, kalem, diyalog, siyaset ve barışçıl yöntemlerle devam edin. Çünkü bu yollarla elde edilecek büyük kazanımlar, silahla elde edilemez. Şimdi de HDP ile AK Parti'nin Türkiye'de bir hükümet kurma noktasında anlaşmalarını doğru buluyoruz. Bu, Türkiye, Kürtler ve Ortadoğu için büyük bir kazanım olur."

PKK'nın, Öcalan ve HDP'yi etkisiz kılması

Barzani, silahların bırakılması ve silahlı mücadelenin terk edilmesi noktasında Öcalan ve HDP'nin yetkisiz kılınmasının, PKK yönetiminin büyük bir yanlışı olduğuna dikkati çekerek, "Çünkü bu şekilde Türkiye'nin Sayın Öcalan ile sorunun bir tarafı olarak görüşmesinin önünü kesiyor. Bu adım HDP'nin de siyasi baskı altında girmesini beraberinde getiriyor" tespitinde bulundu.

Türkiye'nin DAEŞ hedeflerini vurması

Barzani, açıklamasında, "Türkiye ve ABD'nin DAEŞ'in vurulması konusunda anlaşması bize göre önemli bir adımdır. Bunun büyük sonuçları ve etkileri olacaktır. ABD'nin ittifakıyla yürütülen bu savaşa Türkiye'nin askeri olarak müdahil olması durumu büyük ölçüde değiştirecektir. Hepimizin, bu ilerlemeleri iyi değerlendirmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.