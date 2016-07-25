Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Konya Mevlana Meydanı'nda demokrasi nöbetine devam eden vatandaşlarla buluştu.

Çavuşoğlu, gördüğü manzara karşısında Konyalılarla gurur duyduğunu ifade ederek, Erdoğan'ın Konya'ya selam ve şükranlarını ilettiğini aktardı.

"Türkiye'nin karşısında kim varsa onlarla birlikte oldular"

AK Parti iktidarıyla 15 yıldır bu ülke için yaptıkları hizmetleri hazmedemeyenlerin, Türkiye'nin büyümesini ve dünyadaki mazlumların sesi olmasını çekemeyenlerin Türkiye ile uğraştığını anlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüze az engel çıkarmadılar. Bu yola kefenimizle birlikte çıktık. 'Bizi bu kutlu yoldan Allah'tan başka hiçbir güç geri çeviremez.' dedik. Önümüze çıkarılan bu engelleri milletimizle beraber aşarak bugünlere geldik. Bu darbe girişimini gerçekleştiren, ordumuzun içine haince giren, asker elbisesi giymiş bu FETÖ'cü teröristlerin aslında ilk girişimi değildi. Bunlar, 17-25 Aralık'ta da aynı girişimde bulundular ve bugüne kadar hiç durmadılar. Türkiye'nin karşısında kim varsa onlarla birlikte oldular."

"Kaçanların da izlerini sürüyoruz"

FETÖ teröristlerini milletin desteğiyle temizleyeceklerini aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu hainleri temizleyeceğiz. Askerimizin içinden temizleyeceğiz. Bu hainler peygamber ocağı ordumuza yakışıyor mu? Bunlara Mehmetçik diyebilir miyiz? O yüzden bunları temizlememiz lazım. Bunlardan 8 tanesi Yunanistan'a kaçtı. Korkak fare gibi sığındı bu hainler oraya. Türkiye'dekileri temizleyeceğiz, yurt dışına kaçanları da geri getireceğiz. Daha önce de Bulgaristan'a bir iki tane kaçan olmuştu. Yine Cumhurbaşkanımızı öldürmek için Marmaris'e gidenler var, onlar da kaçtı. Hepsini tek tek getireceğiz ve hesabını soracağız. Nasıl Türkiye'de inlerine girdik ve oradan çıkarıyoruz bu hainleri, kaçanların da izlerini sürüyoruz ensenlerinden tutup getirip hesabını soracağız. Pensilvanya'daki terörist başını da Türkiye'ye getireceğiz. Buradan bir kere daha müttefikimiz ABD'ye sesleniyoruz: Gerekli dökümanları ve hukuki belgeleri veriyoruz, artık bu kişiyi vermek için 'Delil lazım.' diyemezsiniz. Siz de dünya da biliyor bu darbe girişiminin arkasında o terörist başı FETÖ vardır. İnşallah girişimlerimizi sürdüreceğiz. Adalet Bakanımız çalışmalarını sürdürüyor, ilave dosyalar, delilleri de vereceğiz ve ABD'den isteyeceğiz."

Dünyadan destek mesajı geliyor

Çavuşoğlu, KKTC'nin FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan ettiğini belirterek, teröristlerden hesap sormanın boyunlarının borcu olduğunu bildirdi.

Milletin vatan ve devlet endişesi taşıdığı için meydanlara koştuğunu ifade eden Çavuşoğlu, "O endişeyle on gündür meydanlardasınız. Vatanı, milleti korumak için burdasınız. Tedbirleri almak da bizim görevimiz. Sağcısı, solcusu o bu fark etmez. Millet olduğumuzu anladık ve büyük bir millet olduğumuzu gördük. Kendimize güvenimiz bir kez daha geldi. Daha güçlü olursak önümüzdekini daha kolay aşarız. Sanmayın bu ilk ve son olacak. 15 yıldır ilk ve son olmadıysa bundan sonra da önümüze engeller çıkabilir. Birlik ve beraberlik içinde olacağız." dedi.

"Tüm kurumlarımızı bu hainlerden inşallah temizleyeceğiz"

Çavuşoğlu, polislerin darbeye karışmayan askerlerle birlikte darbecilerin inlerine girdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ankara'ya gideceğiz ve sabah çalışmalarımıza devam edeceğiz. Benim bakanlığıma da sızmış bu hainler. Hem de soruları çalarak veya soruları vererek girmiş, kapasitesi yok, dil bilgisi yok. Değişik kurumlardan stratejik kurumlara getirilerek bizim bakanlığa da yerleşmişler. Şimdi bunun çalışmasını yapıyoruz, bakanlığımı da bu hainlerden temizleyeceğiz. Tüm kurumlarımızı bu hainlerden inşallah temizleyeceğiz. Yarın sabah gerekli işlemleri yapacağız ve adımlarımızı atacağız. Bu hainler içeride olduğu sürece bize huzur olmaz."