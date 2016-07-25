Türkiye'nin 'kahraman sivil şehitleri' oldular

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin durdurulmasını sağlayarak "kahramanlık destanı" yazan vatandaşlardan hayatını kaybedenlerin tamamının tıpkı polis ve askerler gibi "şehit", yaralananların ise "gazi" sayılmasıyla yakınları, şehit ailelerine sağlanan "kamuda iki istihdam", "faizsiz konut kredisi", "Türkiye genelinde ücretsiz ulaşım", "çocuklara burs sağlanması" gibi tüm haklardan yararlanabilecek.

FETÖ'nün darbe girişiminde hayatını kaybeden vatandaşlar, "sivil terör mağdurluğu" kapsamından öteye geçerek, Türkiye'nin "kahraman sivil şehitleri" olarak anılacak.

Türkiye tarihinin en acımasız darbe girişimi olarak kayıtlara geçen 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe teşebbüsü sonucunda 179'u sivil 246 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 185 vatandaş da yaralandı. Bu darbe girişimi sonrasında 3 ay süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilirken, 23 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hayatını kaybeden vatandaşların "şehit", yaralananların da "gazilik" kapsamına alınması kararlaştırıldı.

Sivil kahramanlara "21/j" düzenlemesi

KHK ile 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki olaylarda hayatını kaybeden veya malul olan siviller, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21. maddesinin birinci fıkrasının j bendi kapsamında değerlendirilecek.

Bu doğrultuda 15 Temmuz'daki hain saldırıda yaşamını yitiren veya malul hale gelen siviller, "sivil terör mağdurluğu" yerine "şehit" ile "gazi" statüsüne alınmış oldu. "21/j" düzenlemesi olarak adlandırılan bu düzenleme, "Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olan, bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralı veya engelli hale gelen sivil vatandaşları" kapsıyor.

Kamuda iki istihdam, faizsiz konut kredisi, çocuklara burs ve ücretsiz ulaşım hakkı

Böylelikle yaşamını yitiren 179 sivil vatandaşın yakınları, şehit yakınlarına sağlanan "maaş", "kamuda iki istihdam", "faizsiz konut kredisi", "Türkiye genelinde ücretsiz ulaşım" ile "devlet veya özel rehabilitasyon merkezleri, yurtlar ve huzurevlerinde ücretsiz barınma olanağı", "çocuklara burs sağlanması" gibi hakların tamamından yararlanabilecek.

Komisyon karar verecek

FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan vatandaşların yakınları ile yaralanan vatandaşlarla ilgili işlemlerin tamamı illerde valilikler bünyesinde oluşturulan "zarar tespit komisyonlarınca" karara bağlanacak.

Zarar tespit komisyonlarının alacağı karar doğrultusunda, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına öncelikle tazminat ile aylık 900 liraya yakın maaş bağlanması sağlanıyor. Şehidin çocuğu, eşi veya kardeşi olmak üzere iki yakınına ise kamuda istihdam hakkı veriliyor.

Saldırıda yaralanan ve en az yüzde 40 oranında engelli olan kişilere de benzer haklar veriliyor.

Vatandaşların söz konusu destekleri alabilmeleri için, valilik bünyesindeki zarar tespit komisyonlarına dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekiyor.