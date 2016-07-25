Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118386
ALTIN
162.485
DOLAR
3.8354
STERLİN
5.3253
EURO
4.7207
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Türkiye'nin 'kahraman sivil şehitleri' oldular

FETÖ'nün darbe girişiminde hayatını kaybeden vatandaşlar, "sivil terör mağdurluğu" kapsamından öteye geçerek, Türkiye'nin "kahraman sivil şehitleri" olarak anılacak.

Türkiye'nin 'kahraman sivil şehitleri' oldular

FETÖ'nün darbe girişiminde hayatını kaybeden vatandaşlar, "sivil terör mağdurluğu" kapsamından öteye geçerek, Türkiye'nin "kahraman sivil şehitleri" olarak anılacak.

25 Temmuz 2016 Pazartesi 11:17
368 Okunma
Türkiye'nin 'kahraman sivil şehitleri' oldular

 Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin durdurulmasını sağlayarak "kahramanlık destanı" yazan vatandaşlardan hayatını kaybedenlerin tamamının tıpkı polis ve askerler gibi "şehit", yaralananların ise "gazi" sayılmasıyla yakınları, şehit ailelerine sağlanan "kamuda iki istihdam", "faizsiz konut kredisi", "Türkiye genelinde ücretsiz ulaşım", "çocuklara burs sağlanması" gibi tüm haklardan yararlanabilecek.

FETÖ'nün darbe girişiminde hayatını kaybeden vatandaşlar, "sivil terör mağdurluğu" kapsamından öteye geçerek, Türkiye'nin "kahraman sivil şehitleri" olarak anılacak.

Türkiye tarihinin en acımasız darbe girişimi olarak kayıtlara geçen 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe teşebbüsü sonucunda 179'u sivil 246 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 185 vatandaş da yaralandı. Bu darbe girişimi sonrasında 3 ay süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilirken, 23 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hayatını kaybeden vatandaşların "şehit", yaralananların da "gazilik" kapsamına alınması kararlaştırıldı.

Sivil kahramanlara "21/j" düzenlemesi

KHK ile 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki olaylarda hayatını kaybeden veya malul olan siviller, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21. maddesinin birinci fıkrasının j bendi kapsamında değerlendirilecek.

Bu doğrultuda 15 Temmuz'daki hain saldırıda yaşamını yitiren veya malul hale gelen siviller, "sivil terör mağdurluğu" yerine "şehit" ile "gazi" statüsüne alınmış oldu. "21/j" düzenlemesi olarak adlandırılan bu düzenleme, "Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olan, bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralı veya engelli hale gelen sivil vatandaşları" kapsıyor.

Kamuda iki istihdam, faizsiz konut kredisi, çocuklara burs ve ücretsiz ulaşım hakkı

Böylelikle yaşamını yitiren 179 sivil vatandaşın yakınları, şehit yakınlarına sağlanan "maaş", "kamuda iki istihdam", "faizsiz konut kredisi", "Türkiye genelinde ücretsiz ulaşım" ile "devlet veya özel rehabilitasyon merkezleri, yurtlar ve huzurevlerinde ücretsiz barınma olanağı", "çocuklara burs sağlanması" gibi hakların tamamından yararlanabilecek.

Komisyon karar verecek

FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan vatandaşların yakınları ile yaralanan vatandaşlarla ilgili işlemlerin tamamı illerde valilikler bünyesinde oluşturulan "zarar tespit komisyonlarınca" karara bağlanacak.

Zarar tespit komisyonlarının alacağı karar doğrultusunda, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına öncelikle tazminat ile aylık 900 liraya yakın maaş bağlanması sağlanıyor. Şehidin çocuğu, eşi veya kardeşi olmak üzere iki yakınına ise kamuda istihdam hakkı veriliyor.

Saldırıda yaralanan ve en az yüzde 40 oranında engelli olan kişilere de benzer haklar veriliyor.

Vatandaşların söz konusu destekleri alabilmeleri için, valilik bünyesindeki zarar tespit komisyonlarına dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekiyor.


AA

Son Güncelleme: 25.07.2016 11:18
Anahtar Kelimeler:
OHALKhkTürkiyeİstanbulDarbe GirişimiFETÖFetullahçı Terör Örgütü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ