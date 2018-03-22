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Türkiye’nin ilk yerli ev kanalı

Yeni bir televizyon kanalı daha yayın hayatına başladı: Bizimev TV

Türkiye’nin ilk yerli ev kanalı

Yeni bir televizyon kanalı daha yayın hayatına başladı: Bizimev TV

22 Mart 2018 Perşembe 11:10
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Türkiye’nin ilk yerli ev kanalı

Tematik bir kanal olan Bizimev tv dekorasyon, tasarım ve inşaat konularında yayın yapacak. 15 Mart tarihi itibariyle Tivibu 20’inci kanalda yayına başlayan Bizimev Tv’nin en önemli özelliklerinden biri tümüyle yerli ilk ev kanalı oluşu.

Kanal tüm konularını, Türk sanatçıları, tasarımcıları, sanayicileri ve esnafından seçiyor. Böylece hem Türk ekonomisine katkıda bulunurken hem de sanatı ve sanatçıları desteklemiş oluyor.

Kanalın özellikle kadınlar tarafından ilgi görmesi bekleniyor. Çünkü içerdiği konuların önemli bir kısmı ev ve dekorasyon ile ilgili. Mobilya seçiminden mutfak tasarımına, banyo düzenlemelerinden perdeye kadar birçok konu ekranda kendisine yer buluyor.

Kanalın ele aldığı bir diğer önemli alan ise inşaat sektörü. Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden olan inşaat tüm boyutlarıyla ekrana yansıtılıyor. Kanal özellikle Yeni projelerden, örnek döşenmiş dairelere kadar ev almak isteyenlerin ilgisini çekeceğe benziyor.

Televizyon sektörü açısından da kanalın özel bir yeri bulunuyor. Çünkü sektördeki tematik kanallarda ağır bir şekilde yabancı yapımların etkisi bulunuyor. Bir-iki kanal dışında tematik kanallar arasında yerli yapımlara yer veren televizyon yok gibi. Bizimev Tv ile birlikte neredeyse tamamı Türk televizyoncuları tarafından üretilen yapımların kendisine yer bulduğu bir kanal hayatımıza girmiş oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bizimev Tv
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