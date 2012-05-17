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Türkiye'nin ilk 3 boyutlu alışveriş sitesi açıldı

Bakan Yıldırım:''Devletin görevi vatandaşa nerede yaşarsa yaşasın hizmeti aynı kalitede ulaştırmaktadır

Türkiye'nin ilk 3 boyutlu alışveriş sitesi açıldı

Bakan Yıldırım:''Devletin görevi vatandaşa nerede yaşarsa yaşasın hizmeti aynı kalitede ulaştırmaktadır

17 Mayıs 2012 Perşembe 16:29
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Türkiye'nin ilk 3 boyutlu alışveriş sitesi açıldı
İZMİR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin ilk 3 boyutlu alışveriş sitesi e-PTT AVM'yi hizmete açtı.
Yıldırım, Çeşme Sheraton'daki e-PTT AVM projesinin tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, PTT'nin 2000'li yılların başında yaygın hizmet ağının olduğunu, ancak hizmet verimliliği ve karlılığının iyi durumda olmadığını anlatan Yıldırım, ''Neredeyse gelirleri ve giderleri birbirini zor karşılıyordu. Biz de değişen dünya şartlarında üzerimize düşeni yapmaya karar verdik'' dedi.
Bilgi iletişim sektöründe serbestleşme dönemi yaşandığına dikkati çeken Binali Yıldırım, e-PTT AVM Projesi kapsamında 51 KOBİ ile protokol imzalandığını, kamu sektörü ve özel sektörün birlikte çalıştığını dile getirdi. 
Türkiye'de sanal ortamda alışverişin her geçen gün arttığını söyleyen Yıldırım, e-PTT AVM'de vatandaşın istediği dükkandan, istediği ürünü alabileceğini, ürünü de PTT'nin getireceğini dile getirdi.
Ticaretin sanal ortamda, teslimatın ise gerçek dünyada yapılacağını söyleyen Binali Yıldırım, projenin hem iş hem eğlence hem de hizmete erişimde kalite getirdiğini ifade etti.
Tören sonunda Binali Yıldırım'ın sanal sureti (avatar) sanal ortamda kırmızı kurdele keserek e-PTT AVM'nin açılışını yaptı. 

 

AA

Son Güncelleme: 17.05.2012 08:30
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