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Türkiye'nin en uzun tünelinin temeli atılıyor

Bakanı Yıldırım, Ovit Tüneli'nin temelinin, 13 Mayıs Pazar günü Başbakan Erdoğan tarafından atılacağını bildirdi.

Türkiye'nin en uzun tünelinin temeli atılıyor

Bakanı Yıldırım, Ovit Tüneli'nin temelinin, 13 Mayıs Pazar günü Başbakan Erdoğan tarafından atılacağını bildirdi.

11 Mayıs 2012 Cuma 13:16
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Türkiye'nin en uzun tünelinin temeli atılıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, tamamlandığında Türkiye'nin en uzun tüneli olacak Ovit Tüneli'nin temelinin, 13 Mayıs Pazar günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılacağını bildirdi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovit Tüneli'nin, Karadeniz ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini birbirine bağlayacağını, bölge illeri arasında ticari ve kültürel irtibatı sağlayacağını ve Rize limanını dünyaya açacağını söyledi.
Türkiye'nin en uzun, dünyanın da ikinci en uzun çift tüplü tüneli olacak Ovit Tüneli'nin temelinin Başbakan Erdoğan tarafından pazar günü atılacağını belirten Yıldırım, bölgeler arası ticaret ve turizmin gelişmesini sağlayacak, hatta Doğu bloku ülkeleriyle ticaretin artmasına vesile olacak Rize-Erzurum otoyolunun acil bir ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Erzurum, Rize'nin kapı komşusu olacak
Rize-İspir-Erzurum yolu güzergahında bulunan Ovit Dağı Geçidi'nde mevcut yolun standardının çok düşük olması, 2 bin 680 metre kotlarında yer alan bölgede kış mevsiminde çığ tehlikesi bulunması ve etkin kar mücadelesi yapılamaması, yolun 5-6 ay kapalı kalması gibi olumsuzluklar nedeniyle Ovit Tüneli'nin yapımının zorunlu hale geldiğini vurgulayan Yıldırım, ''Yaklaşık 130 yıldır yapılması düşünülen Ovit Dağı tünelli geçişi, mevcut yolu 4 bin 420 metre kısaltacak. Ayrıca, 7 bin 200 metrelik Kırık Tüneli’nin de yapılmasıyla Kuzey-Güney koridoru üzerinde, İspir-Erzurum arasındaki mevcut güzergah da yaklaşık 30 kilometre kısalacak ve böylece, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi kesintisiz bölünmüş yolla birbirine bağlanmış olacak'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 11.05.2012 05:16
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Türkiyenin En Uzun Tünelinin Temeli Atılıyor
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