Türkiye’nin en büyük film festivali için hazırlıklar tamam

25. Uluslararası Adana Film Festivali basın toplantısı Adana HiltonSA’da yapıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 22-30 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak festivalle ilgili bilgi verdi, soruları yanıtladı. Toplantıya Altın Koza A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Halil Avşar, 25. Uluslararası Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş, Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mete Şahin ve Adana Büyükşehir Belediyesi Sanat Danışmanı Mahmut Tülek de katıldı.

Geçmişte çeşitli nedenlerden dolayı zaman zaman ara verilen ancak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü döneminde, özellikle yarışma bölümü aralıksız devam eden Uluslararası Adana Film Festivali’nin 25’incisi 22 Eylül-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Uluslararası Adana Film Festivali’nde bu yıl; Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması bölümleri yer alacak.

Adana Film Festivali’nin bu yıl 25’incisinin yapılıyor olması nedeniyle, 25’inci yıla özel ödüller verilecek, etkinlikler düzenlenecek.

SÖZLÜ DÖNEMİNDE ARALIKSIZ YAPILIYOR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlenmesinin ardından Uluslararası Adana Film Festivali’nin aralıksız yapılmasına özen gösteren ve sinema sanatına olanaklar ölçüsünde hatırı sayılır destek veren Başkan Hüseyin Sözlü, her festivalin bir öncekinden daha kapsamlı ve etkili olduğunu görmenin bahtiyarlığını yaşadığını belirtti. Başkan Sözlü, “25. Uluslararası Adana Film Festivali, inanıyorum ki bir öncekinden daha renkli ve etkili olacak. Türk sineması, Hollywood tekeliyle rekabet edebilen ender yapılanmalardan biri. Adana Film Festivali hem Adanamızın, hem de ülkemizin tanıtımına önemli katkı sağlıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak sinema sanatına, sanatın diğer dallarına ve kültüre destek sağlamaya devam edeceğiz. Bu yıl 25. kez bu önemli festivalin yapılıyor olması da ayrı bir anlam taşıyor. Festivalin içeriğinde 25. yıla özel ödül ve etkinlikler yer alacak” dedi.



YAŞAM BOYU BAŞARI VE ONUR ÖDÜLLERİ

Öte yandan 25. Uluslararası Adana Film Festivali’nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü ve Onur Ödülü alacak isimler belirlendi. Buna göre Yaşam Boyu Başarı Ödülü Yönetmen Şerif Gören’e, Onur Ödülleri ise Türk Sineması’nın efsane isimleri Cüneyt Arkın, Muhterem Nur, Ahmet Mekin ve Süleyman Turan’a veriliyor.

MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDE KALICI YER EDİNMİŞ İSİMLERE ÖDÜL

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Türk Sineması’na oyunculuk, yönetmenlik, yapımcılık, senaristlik dallarında ve çeşitli diğer alanlarda ömür harcamış, başarılı olmuş ve halkın gönlünde taht kurmuş isimleri onore etmeyi amaçlayarak her festivalde Yaşam Boyu Başarı Ödülü ve Onur Ödülleri verdiklerini belirtti.

Başkan Sözlü, “Bu yılki festivalimizde Ünlü Yönetmen Şerif Gören’e Yaşam Boyu Başarı Ödülü veriliyor. Sayın Şerif Gören, sinema sektöründe farklı alanlarda çalışmış fakat özellikle yönetmenliğiyle Türk Sinema Tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Onur Ödülü verilen isimlerin her biri, milletimizin büyük beğenisini kazanan ve uzun yıllar sinemaya emek harcayan isimlerdir. 300’ün üzerinde filme imza atan Sayın Cüneyt Arkın, oyunculuk yeteneklerinin yanı sıra, yoğun emek harcayarak elde ettiği fiziksel ve akrobatik yetenekleri ile Türk Milleti’nin kalbinde unutulmazlar arasına girmiştir. Sayın Muhterem Nur, Türk Sinema tarihindeki kült isimlerden biridir ve en çok ağlatan, ağlayan, mendil parçalatan aktirist olarak bilinir. Sayın Ahmet Mekin ve Sayın Süleyman Turan, karakter oyunculuğunun ülkemizdeki bayraktarları arasındadır ve her iki sanatçımız da ömürlerini Türk Sineması’na harcayarak, gönülleri fethetmişlerdir. Biz de kendilerini ödüllendirerek onore etmek istedik” diye konuştu.

CANNES FİLM FESTİVALİ İLE İŞ BİRLİĞİ



25. Uluslararası Adana Film Festivali, dünyanın en prestijli uluslararası film festivali Cannes Film Festivali ile iş birliği yapıyor. Cannes ile yapılacak ortaklık, genç sinemacıları ve sanatseverleri Cannes’in temsilcileriyle buluşturacak. Cannes Film Festivali'nin 57. yaşını dolduran en köklü bölümü Semaine De La Critique, Adana Film Festivali aracılığıyla, sinemaseverlerle buluşuyor.

Semaine De la Critique, 30 yıl önce başlayan kısa film seçkisiyle ise Gaspar Noé, François Ozon, Andrea Arnold, Tran Anh Hung, Neil Jordan, Denis Villeneuve ile Justin Kurzel'in henüz emekleme adımlarının ilk atıldığı yer oldu. Bu yıl ise yeni Noé'ler, yeni Ozon'lar, yeni Arnold'lar çıkarma peşindeki iddialı seçki ortaklık kapsamında Adana'da 'keşif' olanağı sunacak.



HOLLANDA KIRMIZI LALE FİLM FESTİVALİ İLE İŞ BİRLİĞİ



25. Uluslararası Adana Film Festivali, Cannes’in ardından, Hollanda’da yapılan Kırmızı Lale (Rode Tulp) Film Festivali ile de iş birliği yapıyor.

Adana Film Festivali, Hollanda’nın etkin sanat faaliyetleri arasında yer alan Kırmızı Lale Film Festivali ile iş birliği yapıyor. İki festival arasında kardeşlik ve iş birliği protokolü, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Türkiye Hollanda Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı-Kırmızı Lale Film Festivali Direktörü Mehmet Emin Alkanlar arasında imzalandı.



ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI

25. Uluslararası Adana Film Festivali’nin 5 ana ketegorisinden biri olan Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması’na yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucu 28 film ana jüri önüne çıkmaya hak kazandı. Türkiye’deki iletişim ve güzel sanatlar fakültelerinde Sinema-TV öğrenimi gören öğrencilerin başvurularını değerlendiren ön jüri; belgesel dalında 9, canlandırma dalında 4, deneysel dalda 5, kurmaca dalında ise 10 filmi ön elemeyi geçmeye uygun buldu.

ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI



25. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamındaki 5 ana kategoriden biri olan Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda 45 film finale kaldı.

110 ülkeden 3111 başvurunun yapıldığı yarışmada, ön jürinin titiz çalışması sonucu; belgesel, canlandırma, kurmaca, deneysel dallarında 45 eser ana jürinin önüne çıkmaya hak kazandı.

Şili’den Finlandiya’ya, İran’dan Çin’e, ABD’den Belçika’ya, bir çok kıtadan ülkenin finale kaldığı yarışmaya gösterilen ilgi, bu yıl Adana Film Festivali’nin uluslararası boyutunu hayli önemli hale getirdi.



VİZYON SAHİBİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ

25. Uluslararası Adana Film Festivali'nin 2017'de başlattığı Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü bu yıl da devam ediyor. Söz konusu ödül ile ülkemizde ve dünyada hak ettiği değeri yeterince göremeyen sinemacıların onurlandırılması ve keşfedilmesi amaçlanıyor. Ödülün bu yılki sahibi yeni milenyumda Rus sinemasından çıkan en önemli yönetmenlerden Aleksey Fedorchenko. Yönetmenin beş uzun, üç kısa metrajından oluşan bir retrospektif, dijital kopyalarından Adanalı sinemaseverlerle buluşacak. Ödül ise yönetmene 24 Eylül gecesi yapılacak ‘Açılış ve Onur Ödülleri Töreni’nde takdim edilecek.



TOPLAM 900 BİN LİRA ÖDÜL

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında bu yıl verilecek bazı para ödülleri şöyle; En İy Film Ödülü: 350 bin lira, Yılmaz Güney Ödülü: 75 bin lira, Adana İzleyici Ödülü: 25 bin lira, En İyi Yönetmen Ödülü: 50 bin lira, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: 20 bin lira, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: 20 bin lira, En İyi Müzik Ödülü: 15 bin lira, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: 15 bin lira, En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: 10 bin lira, En İyi Kurgu Ödülü: 10 bin lira, Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: 10 bin lira, Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: 10 bin lira…

Farklı kategorilerle birlikte toplamda yaklaşık 900 bin lira ödül verilecek.

HUZUREVİ VE SEVGİ EVLERİNDE ÖZEL GÖSTERİMLER

Ayrıca festival etkinliklerinde bu yıl Türk ve Dünya Sinemasının en seçkin örnekleri ile Türk Dünyası Özel Gösterimleri Adanalı sinemaseverlerle buluşacak; söyleşiler, sergiler, ödül törenleri ve konserler sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Engelli sinema gösterimleri, huzurevi ve sevgi evlerinde özel gösterimler ve mahallelerde gezici sinema gösterimleri de 25. Uluslararası Adana Film Festivali’nin sıra dışı etkinlikleri arasında yer alacak.