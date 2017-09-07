Türkiye’nin barış elçisi Ersin Faikzade İngiltere Sarayı’nın onur konuğu oldu

Haber: Funda Akosman Erman

Prenses Diana'nın vakfında okutulduktan sonra, dünyanın pek çok kıtasında , ülke ülke dolaşarak İnsanı projelerde görev alan ve Verdiği konserler ile sosyal projeleri, hastaneleri destekleyen, 2009 yılında Dünya Barış Elçisi seçilen ve 2011 yılında BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İlham Veren Şahsiyetler Listesi’ne alınan Ersin Faikzade Londra Kensington Sarayı’nda ağırlandı. Sarayın özel davetlisi Faikzade'nin kurduğu "Forever Princess Diana" ( Sonsuza dek Prenses Diana) fan klübünün düzenlediği tören Prensesin oğulları Prens William, Harry ve Prenses Katy Middleton 'ın katılımıyla başladı. Dünya medyasının tam kadro katıldığı anma törenleri 5 kıtada binlerce televizyonda yayınlandı.

31 Ağustos 'da Prenses'in Vefat ettiği Günün yıldönümünde binlerce Diana sevenleri Saraya akın ettiler. Binlerce çiçek sarayın kapısına konulurken, Ersin Faikzade, Prenses Diana'nın biyografini yazan dünyaca ünlü Yazar Andrew Morton ile biraraya geldi. BBC, CNN, İsviçre, Japonya, Arjantin, Kanada, Brezilya, Latin amerika televizyon kanallarına röportaj veren Ersin Faikzade daha sonra Lord Richard Kay ile biraraya geldi. Lord Richard Kay, Faikzade ile ilk kez biraraya geldiklerini ve dünyanın pek çok ülkesinde sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma bilincinin kazanılmasında yaptığı tüm çalışmalar için Faikzade'ye teşekkür etti. Ersin Faikzade'nin yakın dostu Yorkshire Düşesi Bethy Taylor’ın sarayı gelişi sırasında duygulu anlar yaşandı . Düşes Faikzade'nin eğitim yaşamanı 15 yıl desteklemişti, Düşesin saraya girerken reverans verip elini öpen Ersin Faikzade, manevi annem dediği Bethy Taylor, Alman Lady Eveleyn Marie tüm dünya medyasının ilgi oldağı oldu. Prenses Diana Fan klup yöneticileri dünya medyasının canlı yayında verdiği, Prenses Diana'nın hayatımıza sunduğu herşey için teşekkür ederek Diana Pastasını sarayda kestiler.

Ersin Faikzade kimdir?

Uluslararası başarıları ile Türkiye'nin Elmas çocuğu olarak adlandırılan Ersin Faikzade 1982 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Annesinin MShastalığına yakalanması sonucu 20 sene annesine bakan ve daha sonra kaybeden Faikzade, İngiltere'de eğitim aldıktan sonra, İtalya, Fransa, Pakistan, İran, Arjantin, Paraguay, Şili, Brezilya, İspanya'da pek çok hayır kurumu için projelerde görev aldı ve uluslararası sanatçılar ile konserler verip Cd albümler yaptı. Dünyaya İlham Veren Şahsiyetler listesine alınan Faikzade'nin 6 Devlet Onur Madalyası ve Ekselans ünvanları bulunuyor.