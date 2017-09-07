Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109608
ALTIN
147.518
DOLAR
3.4123
STERLİN
4.4648
EURO
4.0977
'Anadolu insanı okuma yazmayı ilk Kayseri'de öğrenmiş'
'Anadolu insanı okuma yazmayı ilk...
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı öncesi tam kadro
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı öncesi tam...
TÜBİTAK teleskobuyla 'zonklayan' yıldız keşfedildi
TÜBİTAK teleskobuyla 'zonklayan' yıldız keşfedildi
'Yanlış kullanılan tek doz ilaç, hasta etmeye yetiyor'
'Yanlış kullanılan tek doz ilaç,...
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Bu hafta 6 film vizyona...

Türkiye’nin barış elçisi Ersin Faikzade İngiltere Sarayı’nın onur konuğu oldu

Galler Prensesi Lady Diana'nın trajik bir trafik kazasında hayatını kaybetmesinin üzerinden tam 20 yıl geçti. 20 yıl içinde Prenses Diana'nın mirasını yaşatmak için dünyanın pek çok yerinde çalışmalar yapıldı. Törenlerin Onur konuğu Dünya Barış Elçisi, uluslararası Türk sanatçı Ersin Faikzade'ydi. 

Türkiye’nin barış elçisi Ersin Faikzade İngiltere Sarayı’nın onur konuğu oldu

Galler Prensesi Lady Diana'nın trajik bir trafik kazasında hayatını kaybetmesinin üzerinden tam 20 yıl geçti. 20 yıl içinde Prenses Diana'nın mirasını yaşatmak için dünyanın pek çok yerinde çalışmalar yapıldı. Törenlerin Onur konuğu Dünya Barış Elçisi, uluslararası Türk sanatçı Ersin Faikzade'ydi. 

07 Eylül 2017 Perşembe 17:24
0 Okunma
Türkiye’nin barış elçisi Ersin Faikzade İngiltere Sarayı’nın onur konuğu oldu

Haber: Funda Akosman Erman

Prenses Diana'nın vakfında okutulduktan sonra, dünyanın pek çok kıtasında , ülke ülke dolaşarak İnsanı projelerde görev alan ve Verdiği konserler ile sosyal projeleri, hastaneleri destekleyen, 2009 yılında Dünya Barış Elçisi seçilen ve 2011 yılında BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İlham Veren Şahsiyetler Listesi’ne alınan Ersin Faikzade Londra Kensington Sarayı’nda ağırlandı. Sarayın özel davetlisi Faikzade'nin kurduğu "Forever Princess Diana" ( Sonsuza dek Prenses Diana) fan klübünün düzenlediği tören Prensesin oğulları Prens William, Harry ve Prenses Katy Middleton 'ın katılımıyla başladı. Dünya medyasının tam kadro katıldığı anma törenleri 5 kıtada binlerce televizyonda yayınlandı. 

31 Ağustos 'da Prenses'in Vefat ettiği Günün yıldönümünde binlerce Diana sevenleri Saraya akın ettiler. Binlerce çiçek sarayın kapısına konulurken, Ersin Faikzade, Prenses Diana'nın biyografini yazan dünyaca ünlü Yazar Andrew Morton ile biraraya geldi. BBC, CNN, İsviçre, Japonya, Arjantin, Kanada, Brezilya, Latin amerika televizyon kanallarına röportaj veren Ersin Faikzade daha sonra Lord Richard Kay ile biraraya geldi. Lord Richard Kay, Faikzade ile ilk kez biraraya geldiklerini ve dünyanın pek çok ülkesinde sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma bilincinin kazanılmasında yaptığı tüm çalışmalar için Faikzade'ye teşekkür etti. Ersin Faikzade'nin yakın dostu Yorkshire Düşesi Bethy Taylor’ın sarayı gelişi sırasında duygulu anlar yaşandı . Düşes Faikzade'nin eğitim yaşamanı 15 yıl desteklemişti, Düşesin saraya girerken reverans verip elini öpen Ersin Faikzade, manevi annem dediği Bethy Taylor, Alman Lady Eveleyn Marie tüm dünya medyasının ilgi oldağı oldu. Prenses Diana Fan klup yöneticileri dünya medyasının canlı yayında verdiği, Prenses Diana'nın hayatımıza sunduğu herşey için teşekkür ederek Diana Pastasını sarayda kestiler. 

Ersin Faikzade kimdir?

Uluslararası başarıları ile Türkiye'nin Elmas çocuğu olarak adlandırılan Ersin Faikzade 1982 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Annesinin MShastalığına yakalanması sonucu 20 sene annesine bakan ve daha sonra kaybeden Faikzade, İngiltere'de eğitim aldıktan sonra, İtalya, Fransa, Pakistan, İran, Arjantin, Paraguay, Şili, Brezilya, İspanya'da pek çok hayır kurumu için projelerde görev aldı ve uluslararası sanatçılar ile konserler verip Cd albümler yaptı. Dünyaya İlham Veren Şahsiyetler listesine alınan Faikzade'nin 6 Devlet Onur Madalyası ve Ekselans ünvanları bulunuyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Birleşik Krallık İngiltere De Büyük Tören
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1,5 milyon kişi 'Şimdi Gaziantep Zamanı' dedi
1,5 milyon kişi 'Şimdi Gaziantep Zamanı' dedi
İstanbul'a 'Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri' inşa edilecek
İstanbul'a 'Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri' inşa edilecek
Bitlis'in tarihi dokusu yeniden canlandırılıyor
Bitlis'in tarihi dokusu yeniden canlandırılıyor
Türkiye'nin ilk kadın bakanı Akyol hayatını kaybetti
Türkiye'nin ilk kadın bakanı Akyol hayatını kaybetti
Şırnak ve Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak ve Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin ailesine taziye telefonu
Tüm yurtta sıcaklıklar artacak
Tüm yurtta sıcaklıklar artacak
Bayram sonrası "kurbanlık" bilançosu
Bayram sonrası "kurbanlık" bilançosu
Hacılar yurda dönmeye başladı
Hacılar yurda dönmeye başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ