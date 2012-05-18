Türkiye'nin 50 Yıllık İhtiyacını Karşılayacak

Gazdaş Trakya Bölge Müdürü Tamer Akaslan, Türkiye'de 2 trilyon metreküp kaya gazı olduğunu ve 40-50 yıllık ihtiyacı karşılayabileceğini açıkladı.

Akaslan, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de, Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın, (TPAO) yabancı bir firma ile birlikte kaya gazı çıkarma çalışmaları yaptığını söyledi. Akaslan, Türkiye'de tüketilen toplam 45 milyar metreküp doğal gazın yaklaşık yüzde 2'sinin Trakya'dan karşılandığını ifade etti.

Trakya ve Güneydoğu Anadolu'da kaya gazı çıkarma çalışmalarının sürdüğünü, kaya gazının çıkarılmasıyla Türkiye'nin dünya pazarında önemli bir ekonomik güç oluşturacağını ifade eden Akaslan, şöyle konuştu:

''ABD'de kaya gazının keşfedilmesiyle ABD borsasında doğal gaz fiyatları yarı yarıya düştü. Türkiye'de de bu yönde çalışmalar var. Türkiye'de TPAO, yabancı bir firma ile birlikte kaya gazı çıkarma çalışmaları yapıyor. Türkiye'de, yaklaşık 2 trilyon metreküp kaya gazı olduğu, bunun 40-50 yıllık ihtiyacı karşılayabileceği tahmin ediliyor. Kaya gazından doğal gaz üretimine geçebilirsek, dünya doğal gaz pazarında ekonomik olarak ciddi kozlar Türkiye'nin eline geçmiş olacak.''



