FETÖ'nün darbe girişiminin ardından, yurdun dört bir tarafındaki demokrasi nöbeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde on binlerce vatandaşın katılımıyla devam ediyor. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "demokrasi nöbeti"ne katılarak, halkı selamladı.

"İnlerinden tek tek çıkarıyoruz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türk Milleti'nin, darbeye darbe yapan bir millet olarak tarihe geçtiğini söyledi.

Darbecilerden, millete yaşattıkları için hesap soracaklarını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye'dekileri inlerinden tek tek çıkarıyoruz. Bazıları kaçtı, saklanıyorlar. Bazıları da yurt dışına kaçtı, onların da izini sürüyoruz. Onları da getireceğiz. Yunanistan'a kaçanları da Bulgaristan'a kaçanları da getireceğiz, Amerika'dan da terörist başı FETO'yu istedik. Eğer hukuk varsa eğer dostluk varsa eğer uluslararası anlaşmalar varsa Amerika, bu terörist başını Türkiye'ye vermelidir, vermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'ye patronluk taslamaya çalışan ülkelere de hadlerini bildirdiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bize demokrasi dersi vermeye çalışanların nasıl fesatlık içine girdiklerini görüyoruz. Dünyanın her yerinde mazlumlar, akrabalarımız soydaşlarımız, 16 gündür meydanlardaydı, bizimle beraberdi. Almanya’da vatandaşlarımız bugün yine Cumhurbaşkanına, kendi seçtiği iktidara, anavatanına, Türkiye’ye güçlü bir destek vermek istedi. Sayın Cumhurbaşkanımız da buradan oradaki kardeşlerimize hitap etti. Ne oldu? Anayasa mahkemesi aldığı kararla bunu yasakladı. Şimdi bu demokrasi mi? Bu özgürlükle hukukun üstünlüğüyle bağdaşır mı?"

Almanya'dan, Türkiye'ye iadesini istedikleri çok sayıda terörist olduğunu, şu anda bunlarla ilgili 4 bin 500 dava bulunduğunu ileten Çavuşoğlu, "Sen bu davaların hangisini sonuçlandırdın da Recep Tayyip Erdoğan’ın Köln meydanında, halkıyla milletiyle buluşmasını engelleyecek kararı bir günde aldın?" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Avusturya’da bir havalimanında dijital ekranda verilen Türkiye ve Erdoğan karşıtı yazıya ilişkin ise "Senin şirketlerin Türkiye'de para kazanmak için sıraya giriyor. Türkiye ekonomisini senin gönderdiğin turistlere bağlı mı zannediyorsun?" değerlendirmesinde bulundu.

Dünyadaki bazı ülkelerin darbe girişiminin önlenmesinden sonra Türkiye'nin ekonomisine zarar vermeyi hedeflediklerine işaret eden Çavuşoğlu, "Bizim ekmeğimizi, suyumuzu siz mi veriyorsunuz? Bu millet çalışkandır. Allah’a şükür imkanlarımız, kaynaklarımız var. 15 sene önce de bu imkanlar vardı ama biz Türkiye’nin yer altı, yer üstü tüm kaynaklarını harekete geçirerek Türkiye’yi ayağa kaldırdık. Artık Türkiye IMF’ye borçlu, başkasının kapısında para dilenen bir ülke değil. Türkiye insani yardımlarda, kalkınma yardımlarında dünyanın en önünde geliyor." ifadelerini kullandı.