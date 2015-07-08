Türkiye'deki Mısırlı alimlerden protesto

İSTANBUL - Türkiye'deki Mısırlı alimlerin de aralarında yer aldığı bir grup, Mısır'da son dönemde yaşananları protesto etti.

Bebek'teki Mısır Başkonsolosluğu önünde toplanan gruptakiler, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin posterlerini, Mısır bayraklarını ve üzerinde Rabia işaretlerinin bulunduğu flamaları taşıdı.

Kadınların ve gençlerin de yer aldığı gruptakiler, "Askerin hükmü bitsin", "Katil Sisi, seninleyiz Mursi", "İdamlara hayır", "Sisi ve avanesi Mısır'dan defol" şeklinde sloganlar attı ve Rabia işareti yaptı.

Aralarında Ezher Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cemal Abdulsettar, Dr. Vasfi Ebuzeyd, Filistinli alim Navvaf Tekruri, Şeyh İhsan Talima'nın da bulunduğu gruptakiler, Mısır'da Mursi ve arkadaşları hakkında verilen idam kararlarını kınadı.

Sisi rejiminin ülkede zulüm yaptığını ifade eden alimler, "Mısır'da her gün kan dökülüyor. Masum insanların evlerine baskın yapılıyor ve katlediliyorlar. Bu kanlar boşuna akmıyor. Bunların elbet bir gün hesabı sorulacak. 2 sene evvel bugün Tahrir Meydanı'nda sabah namazı kılan 100 kişi öldürüldü" ifadelerini kullandı.

Eylem, yapılan dua ile sona erdi. Gruptakiler, başkonsolosluğun yakınındaki bir parkta oruçlarını açtıktan sonra dağıldı.

Polis, eylem sırasında konsolosluk önünde geniş güvenlik önlemi aldı.