"Türkiye yeni ve güçlü bir atılım dönemine girecek"

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP), Bilimsel Telif ve Çeviri Eser (TEÇEP) ile Uluslararası Akademi Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl aralık ayında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Ödülleri Töreni'nin de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildiğini hatırlatarak, bunun devletin bilime ve bilim insanlarına verdiği önem ve değeri göstermesi açısından büyük anlam taşıdığını söyledi.

Toplumların güçlenmesinin, bilim, teknoloji ve düşüncenin gelişmesiyle eşzamanlı seyir izlediğine işaret eden Özlü, "Bizim tarihimiz de bunun açık bir ispatıdır. Ne zaman ki bilime ve düşünceye önem verdik, üç kıtaya barış ve adalet götüren bir devlet inşa ettik. Ne zaman ki bu vasıflarımızdan vazgeçtik, gerilemeye başladık. Ülke olarak, son 14 yılda, hayatın her alanında çok büyük ve çok değerli gelişmeler gerçekleştirdik." diye konuştu.

"TÜBA, NOBEL kadar prestijli ödüller oluşturmalı"

Özlü, Anayasa referandumuyla birlikte, Türkiye'nin yeni ve güçlü bir atılım dönemine daha gireceğine inandığını dile getirdi. Bakanlık olarak gelişmiş ülke standartlarını yakalamak için yoğun gayret sarfettiklerini anlatan Özlü, TÜBİTAK'ı yeniden yapılandırma ve Üretim Reform Paketi çalışmalarını da son aşamaya getirdiklerini kaydetti. Yüksek teknolojili ürünleri yerli imkanlarla tasarlayan, geliştiren, üreten, ihraç eden ve gelirini daha hızlı artıran bir Türkiye inşa edeceklerinin altının çizen Özlü, "Bilim ve teknolojide yakalayacağımız başarılarla, ekonomik ve sosyal hayatta, şehirleşmede, eğitimde, enerjide, çok daha doğru kararlar alan ve bunları çok daha iyi uygulayan bir ülke olmak en büyük hedefimizdir. Bilim toplumuna dönüşmek için bir seferberlik ruhuna ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Çocuklara ve gençlere ilim sevgisi ve bilimsel düşünme alışkanlığı kazandırmak için herkesin elini taşın altına koyması gerekttiğini vurgulayan Özlü, birçok insanın ve özellikle de gençlerin dikkatlerinin, bu tören vesilesiyle bilime yöneleceğini belirtti. Ödüle layık görülen bilim insanlarını kutlayan Özlü, TÜBA'dan gelecek dönemde NOBEL ödülleri kadar prestijli küresel ödüller oluşturmasını istedi.