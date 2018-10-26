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Türkiye'ye sığınan Suriyeli çocukların lisans çilesi

Türkiye'de yaşayan ve profesyonel spor yapmak isteyen başta Suriyeliler olmak üzere göçmen çocuklar, bürokratik engeller yüzünden lisans çıkartamıyor.

Türkiye'ye sığınan Suriyeli çocukların lisans çilesi

Türkiye'de yaşayan ve profesyonel spor yapmak isteyen başta Suriyeliler olmak üzere göçmen çocuklar, bürokratik engeller yüzünden lisans çıkartamıyor.

26 Ekim 2018 Cuma 13:58
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Türkiye'ye sığınan Suriyeli çocukların lisans çilesi

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve futbolla hayata tutunan çocuklar, kulüp takımlarında oynamak için Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kendilerine lisans vermesini bekliyor.

Türkiye'de yaşayan ve profesyonel spor yapmak isteyen başta Suriyeliler olmak üzere göçmen çocuklar, bürokratik engeller yüzünden lisans çıkartamıyor.

İstanbul Süper Amatör Lig'de mücadele eden Sütlücespor Kulübünün altyapı takımlarında forma giyen Suriyeli çocuklar, sadece antrenmanlarda yer almayıp maçlara da çıkmak için yetkililerden yardım istedi.

Suriyeli miniklere kapılarını açan Sütlücespor Kulübünün başkanı Halil İbrahim Çelik, iç savaştan kaçarak gelenlerin bir bölümünün de mahallelerinde yaşadığını vurgulayarak, "Sütlücespor olarak Suriyeli çocuklara kapılarımızı sonuna kadar açtık. Spor yapmaları konusunda engel yok, içlerinde yetenekli olanlar da var. Bunların da kendi çocuklarımız gibi yarışmacı takımlarda oynaması için girişimlerde bulunduk. Bazı bariyerlerle karşılaştık. Göç idaresinin vermiş olduğu ikametgah kimliklerinden dolayı TFF lisans vermiyor." diye konuştu.

Bu çocukların oyun döneminde olduğunu belirten Çelik, "Bu çocuklara lisans çıkaramıyoruz, bu halleri bizi üzüyor. Bu işin aşılmasını devlet büyüklerimizden rica ediyoruz, aşılmayacak engel değil. 12, 13, 14, 15 yaş grubu olarak oynuyorlar. Üzüldükleri tek taraf lisanslarının çıkmaması ve arkadaşlarıyla lig maçı oynamamaları." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeTürkiyeye Sığınan Suriyeli çocuklarSuriyeli çocuklarTFF
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