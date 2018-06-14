Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93505
ALTIN
194.153
DOLAR
4.6211
STERLİN
6.2135
EURO
5.4478
Dolar güne 4,6820 liradan başladı 
Dolar güne 4,6820 liradan başladı 
Akhisarspor 4 oyuncu ile sözleşme yeniledi
Akhisarspor 4 oyuncu ile sözleşme...
Fenerbahçe potada 9. kez şampiyon
Fenerbahçe potada 9. kez şampiyon
Azı da çoğu da metabolizmayı etkiliyor
Azı da çoğu da metabolizmayı...
Comolli, resmi sözleşmeye imza attı
Comolli, resmi sözleşmeye imza attı
Flaş Haber
Ferdi Bozduman Yine Konuştu
Kapat

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

14 Haziran 2018 Perşembe 09:59
0 Okunma
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslenecek, Yenikapı'da sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen iftar programına katılacak.

Yalova/15.00/İstanbul

2- Başbakan Binali Yıldırım, Sultanbeyli Kent Meydanı'nda düzenlenecek mitingde konuşacak, Sancaktepe Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle buluşacak, Çekmeköy Taşdelen Caddesi ile Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde halka seslenecek, iftar programında vatandaşlarla bir araya gelecek.

İstanbul/13.30/15.30/17.30/19.30

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret edecek, "Adalet Yürüyüşü"nün birinci yıl dönümünde "Hak-Hukuk-Adalet" belgeselinin gala törenine katılacak.

İstanbul/11.00/13.00

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik bilgilendirme faaliyetine katılacak, Fatih'te seçim koordinasyon merkezi, esnaf, dernek ve spor kulübü ziyaretleri yapacak, mitingde vatandaşlara hitap edecek, iftar programında bulunacak.

İstanbul/10.00-20.44

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak. 

14.30

6- TÜİK, mayıs ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile nisan ayı kümes hayvancılığı üretimi verilerini paylaşacak.

10.00

7- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası, A Grubu'nda Rusya ile Suudi Arabistan arasında yapılacak açılış maçıyla başlayacak.

Moskova/18.00

Anahtar Kelimeler:
Türkiye GündemiDünya Gündemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akar, Scarparrotti ile 'Menbiç yol haritası'nı görüştü
Akar, Scarparrotti ile 'Menbiç yol haritası'nı görüştü
Köprü ve otoyollar 4 gün ücretsiz
Köprü ve otoyollar 4 gün ücretsiz
Anayasa Mahkemesinden Demirtaş'ın tahliye talebine ret
Anayasa Mahkemesinden Demirtaş'ın tahliye talebine ret
Türk-İş'ten Avrupa'ya şehit Filistinli hemşire için çağrı
Türk-İş'ten Avrupa'ya şehit Filistinli hemşire için çağrı
FETÖ'nün çözülmeyi önleme çabaları itirafçı ifadesinde
FETÖ'nün çözülmeyi önleme çabaları itirafçı ifadesinde
HDP-PKK bağlantısı tanık ifadesinde
HDP-PKK bağlantısı tanık ifadesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TANAP yeni projelerin müjdecisidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TANAP yeni projelerin müjdecisidir
'Polis kontrolüyle karşılaşırsanız şifreli kağıtları yutun'
'Polis kontrolüyle karşılaşırsanız şifreli kağıtları yutun'
Teröristler sığınakta kadın kıyafetiyle tiyatro oynamış
Teröristler sığınakta kadın kıyafetiyle tiyatro oynamış

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ