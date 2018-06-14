Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslenecek, Yenikapı'da sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen iftar programına katılacak.



Yalova/15.00/İstanbul



2- Başbakan Binali Yıldırım, Sultanbeyli Kent Meydanı'nda düzenlenecek mitingde konuşacak, Sancaktepe Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle buluşacak, Çekmeköy Taşdelen Caddesi ile Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde halka seslenecek, iftar programında vatandaşlarla bir araya gelecek.



İstanbul/13.30/15.30/17.30/19.30



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret edecek, "Adalet Yürüyüşü"nün birinci yıl dönümünde "Hak-Hukuk-Adalet" belgeselinin gala törenine katılacak.



İstanbul/11.00/13.00



4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik bilgilendirme faaliyetine katılacak, Fatih'te seçim koordinasyon merkezi, esnaf, dernek ve spor kulübü ziyaretleri yapacak, mitingde vatandaşlara hitap edecek, iftar programında bulunacak.



İstanbul/10.00-20.44



5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak.



14.30



6- TÜİK, mayıs ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile nisan ayı kümes hayvancılığı üretimi verilerini paylaşacak.



10.00



7- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası, A Grubu'nda Rusya ile Suudi Arabistan arasında yapılacak açılış maçıyla başlayacak.



Moskova/18.00