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Türkiye teröre karşı tek yürek oldu

Antalya, Diyarbakır ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK'nın saldırılarını protesto etti.

18 Aralık 2016 Pazar 14:32
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Türkiye teröre karşı tek yürek oldu
ANKARA

Terör örgütü PKK'nın saldırıları, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde protesto edildi.



İlçede dondurucu soğuğa rağmen İpekyolu Caddesi'nde bir araya gelen yaklaşık 3 bin kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla "Vatan sana canım feda", "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Türk Kürt kardeştir PKK kalleştir" sloganları atarak çarşı merkezine yürüdü. Bu sırada şehitler için Merkez İhsaniye Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Cengiz Topel Caddesi'nden eski cezaevi kavşağına, oradan da Hükümet Konağı önüne gelen vatandaşlar, yürüyüşü Karayolları 117. Şube Müdürlüğü önünde sonlandırdı.

Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, burada yaptığı konuşmada, Yüksekova'nın güzel bir başlangıç yaptığını anlattı.

Yediden yetmişe çok sayıda vatandaşın yürüyüşe katılarak terör örgütüne tepki gösterdiğini belirten Kaşıkçı, şöyle dedi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Artık seferberlik olsun. Bu ülkede, bu topraklarda terör olmasın. İnsanlık için huzur gelsin' başlangıcını, talimatını, açıklamasını yaptı. Yüksekova buna cevap verdi. Halk burada dedi ki; 'Artık bundan sonra bu güzel günde ay yıldızlı bayrağın altında nasıl bugün yürüyorsak, bundan sonra da mutlu huzurlu yürüyelim. Geleceğin büyük Türkiyesini birlikte inşa edelim.' İnsanlar balkonlarından, kaldırımlardan da bize destek verdi. Bu güzel yürüyüşten dolayı Yüksekovalı kardeşlerimize, bütün insanlarımıza teşekkür ediyorum."

"Burası bizim geleceğimiz, buradan başka gideceğimiz yerimiz yok"


"Burası bizim geleceğimiz, buradan başka gideceğimiz yerimiz yok" diyen Kaşıkçı, şunları söyledi:

"Suriye'de olay olur, sığınılacak yer bu Anadolu toprağı, Irak'ta olay olur sığınılacak yer Anadolu toprağı olur. Bizim topraklar, her yerden mülteciye sahip çıkıyor. Yüksekovalı diyor ki artık bu topraklara huzur, barış gelsin. Terör olmasın, terör son bulsun diyoruz."

Kardeşliğin pekiştirildiği bir yürüyüş olduğunu ifade eden muhtar Tahir Öztepe de Türküyle, Kürdüyde, Lazıyla, Çerkeziyle bu ülkeye sahip çıkma zamanı geldiğini kaydetti.

"Bu ülke hepimizindir, Bu bayrak hepimizindir." ifadesini kullanan Öztepe, "Yürüyüş çok güzel geçti. Hepimiz bu vatanın evlatlarıyız. Hiç kimseyle ayrı gayrımız yoktur. Bundan sonra da olamaz. İnşallah bundan sonra şehitlerimiz olmaz." diye konuştu.

"Bu bayrak yere düşmeyecek"
Ailesiyle birlikte yürüyüşe katılan Mustafa Çapan da mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Bu bayrak yere düşmeyecek. Canlı olacağız, dirayetli olacağız. Yürüyüş çok güzel geçti." dedi.

Kürt'ün Türk'ün kardeş olduğunu göstermek için yapılan güzel bir miting olduğunu kaydeden Halit Aksoy ise "Yürüyüşe herkesin desteği oldu. Türk ile Kürt halkı kardeştir." şeklinde konuştu.

Yürüyüşe, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Müslüm Ortaay ve kurum amirleri de katıldı.

Diyarbakır'da "Şehitlere Saygı ve Milli Birlik Yürüyüşü"


Diyarbakır'da düzenlenen, "Şehitlere Saygı ve Milli Birlik Yürüyüşü"ne katılan vatandaşlar da ellerinde Türk bayrakları ile terör örgütü PKK ve hain saldırılarını kınadı.

Memur-Sen Diyarbakır Temsilciliği ile Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu öncülüğünde merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitler Anıtı önünde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Bayrağa uzanan eller kırılsın" , "Vatan sana canım feda" ve "Zalimler için yaşasın cehennem" sloganları attı.

Burada büyük bir Türk bayrağı açan vatandaşlar adına açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Yunus Memiş, Kayseri'deki terör saldırısından duydukları üzüntüyü dile getirdi.

"Bu alçakça saldırıyı lanetliyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." diyen Memiş, şöyle devam etti:

"Türkiye, insanlıktan nasiplenmemiş melun terör örgütleri tarafından dize getirilemeyecek kadar büyük, millet, hainlerin oyununa gelmeyecek kadar feraset ve dirayet sahibidir. Alçaklıkta sınır tanımayanlar beyinlerini uyuşturarak canlı bomba haline getirdikleri zavallıları, asker, polis, sivil, yaşlı, çocuk ayrımı yapmadan insanlarımızın arasına sürmekte ve onlarca masumun canına kıymaktadırlar."

"Türkiye'de kardeşlik ile birlik ve beraberlik kazanacak"


Türkiye'de kardeşlik ile birlik ve beraberliğin kazanacağına dikkati çeken Memiş, bütün terör örgütlerini ve onların kalleşçe saldırılarını bir kere daha lanetlediklerini aktardı.

Memiş, terör saldırılarında hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, yakınlarına ve millete de başsağlığı dilediklerini sözlerine ekledi.

Açıklamanın ardından vatandaşlar Türk bayrakları ile sloganlar eşliğinde Yenişehir ilçesindeki Anıtpark'a kadar yürüdü. Burada terör saldırılarında şehit düşenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu ve dua etti.

Antalya'da "teröre lanet protestosu" düzenlendi

Antalya'da AK Parti, CHP ve MHP il başkanlıklarının Valiliğine yaptığı ortak başvuruyla, Cumhuriyet Meydanı'nda "teröre lanet protestosu" düzenlendi. 

Protestoya, Vali Münir Karaloğlu, Antalya milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin de aralarında bulunduğu binlerce kişi katıldı. 

Ellerindeki Türk bayraklarıyla meydanı dolduran Antalyalılar, terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protesto sona erdi.

"15 Temmuz ile terör olayları birbirinden farklı değil"
Vali Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, herhangi siyasi görüş farkı gözetmeksizin vatandaşların meydanda toplandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bütün siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, kamu kurumları, bütün Antalyalılar olarak teröre karşı tepkimizi ortaya koymak, terörde kaybettiğimiz canlarımızı, şehitlerimizi rahmetle anmak ve gazilerimize şifa dileklerimizi iletmek üzere Cumhuriyet Meydanı'ndayız. 15 Temmuz gecesi yaşananlar ile son dönemde yaşanan terör olaylarının farklı olmadığını biliyoruz. Her ikisinin de amacı milleti yıldırmak, bezdirmek. Bu ülkeyi işgal girişiminde bulunmak maksadıyla aynı akıl tarafından yapılıyor." 

AA
Anahtar Kelimeler: TürkiyeTerörŞehitÖnce Vatan Gazetesi

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    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ
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