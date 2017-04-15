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Türkiye tarihi halk oylamasına hazır

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren anayasa değişikliğine ilişkin, halk oylamasına saatler kaldı.

Türkiye tarihi halk oylamasına hazır

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren anayasa değişikliğine ilişkin, halk oylamasına saatler kaldı.

15 Nisan 2017 Cumartesi 14:04
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Türkiye tarihi halk oylamasına hazır

Türkiye, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren anayasa değişikliği halk oylaması için yarın sandık başına gidecek. Halk oylaması için yaklaşık bir aydır sürdürülen yoğun kampanyalarda, siyasi parti ve STK'lar "evet" ve "hayır" yönündeki görüşlerini gazete ilanları ve TV spotları ile meydanlarda da yan yana stantlar aracılığıyla kamuoyuna ulaştırdı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren 18 maddelik anayasa değişikliği paketinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından halk oylamasına götürülmek üzere, Başbakanlığa gönderilmesinin ardından, kampanya süreci de başladı.

Bu süreçte AK Parti, MHP ve BBP "evet" propagandası yaparken, CHP, HDP, Saadet Partisi ve eski bazı MHP'liler "hayır" cephesinde yer aldı.

Yaklaşık bir aydır süren kampanya kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mitinglerde vatandaşa hitap ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çeşitli illerde salon toplantılarında vatandaşlarla buluşmayı tercih etti.

Kampanya dönemi boyunca 51 ile giden Başbakan Yıldırım, ilk mitingini Kahramankazan'da, son mitingini ise İstanbul'da yaptı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da kampanya kapsamında, 40'ın üzerinde ili ziyaret etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim kampanyasını 10'un üzerindeki ilde yaptığı mitinglerle sürdürdü.

Liderler, mitinglerin yanı sıra televizyon ve radyoların canlı yayınlarına katılarak, geniş kitlelere ulaşırken, kendi sosyal medya hesaplarını da yoğun olarak kullandı.

Parti genel başkanlarının miting programları dışında AK Parti, CHP, MHP ve HDP milletvekilleri de seçim bölgelerinde yoğun şekilde kampanya yürüttü. Milletvekilleri ilçe ilçe, köy köy gezerek, esnaf ve ev ziyaretleriyle vatandaşa ulaştı.

Karşılıklı çadır ziyaretleri yapıldı

Kampanya sürecinde ilginç anlar da yaşandı. "Evet Plaftormu"nun vatandaş buluşmalarına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sarıyer'de "hayır" standını ziyaret ederken, Kemal Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ın jestine, Gaziantep'te "evet" çadırını ziyaret ederek, karşılık verdi.

Yoğun bir tempoda geçen kampanya sürecinde sokak ve caddelerde asılan "evet" ve "hayır" afiş ve pankartları renkli görüntüler oluşturdu.

Birçok ilde "evet" ve "hayır" kampanyalarını yürütenler aynı meydanı paylaşarak, demokratik koşullarda vatandaşları ikna etmeye çalıştı.

Her iki tercihe sahip vatandaşların mitinglerdeki kol kola görüntüleri başta sosyal medya olmak üzere, basında geniş yer buldu.

Farklı görüşlere sahip seçmenler arasında kampanyanın güvenliğine gölge düşürecek olayların yaşanmadığı süreç, asayiş bakımından sakin geçti.

Çok seslilik gazete ve TV'lere yansıdı

Kampanyanın çok sesliliği gazete ve TV'lere de yansıdı.

Farklı görüşlere sahip yayın kuruluşları kampanya sürecinde "evet" ya da "hayır" yönündeki haberlerle, STK'lar ise gazete ve TV'ler aracılığıyla kamuoyuna ulaştı.

Bazı gazeteler ve TV'ler "evet" bazıları "hayır" kampanyasına açık destek verirken STK'lar gazetelere ilan vererek ve TV'ler için spotlar hazırlatarak, görüşlerini kamuoyuyla paylaşma fırsatı buldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Anayasa Değişikliği Halk OylamasıHükümet SistemiHalk Oylaması
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