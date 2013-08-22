Türkiye, Suriye ve Mısır için ayakta

ANKARA

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm Türkiye'de bugün, yarın ve hafta sonunda çok sayıda eylem düzenleniyor. Sendikalar, sivil toplum kuruluşlarının öncülük ettiği eylemlerde, Mısır'da darbeci idare ve Suriye'de Esed yönetimi protesto edilecek.

Suriye'de sarin gazı içeren kimyasal silah kullanılmasına, tüm dünyadan tepkiler gelmeye devam ederken, Türkiye'de de tepki gösterileri ve eylemler artıyor.

İstanbul'da Mazlum-Der İstanbul İl Merkezi'nde Suriye'deki katliama ilişkin basın toplantısı düzenlenecek. Toplantıya, Suriye muhalefetinden temsilciler de katılacak. İnsan ve Medeniyet Hareketi çatısı altındaki Genç Hareket oluşumu önderliğinde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle örgütlenenler, akşam saatlerinde Mısır'daki katliama dikkati çekmek için Saraçhane Parkı'nda bir araya gelecek.

Saadet Partisi Başakşehir İlçe Başkanlığı da Mısır ve Suriye başta olmak üzere bütün şehitler için Başakşehir 4. etaptaki Tunahan Camisi'nde öğle vakti gıyabi cenaze namazı kılacak.

Bu akşam ayrıca Bursa'da Fomara Meydanı'nda saat 20.30'da Mısır ve Suriye Halkıyla Dayanışma Platformu'nun IHH öncülüğünde düzenlediği gösteride protesto edilecek. Yazar Abdurrahman Dilipak'ın da katılacağı mitingde, akşam namazı kılınacağından vatandaşların yanlarında seccadelerini getirmesi istendi.

Sivas ve Tokat'taki Cumhuriyet Meydanlarında bu akşam gerçekleştirilecek gösterilerde, Mısır ve Suriye'deki katliamlarda yaşamını yitirenler için dua edilecek.

Kesintisiz eylem için destek çadırları

"Erzincan Mısır Direnişi ile Dayanışma Platformu" tarafından Erzincan Belediyesi Kültür Evi arkasında bugün akşam namazı sonrasında düzenlenecek "Mısır İçin Dua Saati" gösterisinde, katliamda hayatını kaybedenler için dua edilip Kur'an-ı Kerim okunacak. Gösteri yarın akşam da devam edecek.

Alanya'da bazı sivil toplum kuruluşları " Mısır halkına destek çadırları" kurdu. Hacet Meydanı'ndaki çadırlarda akşam namazı kılındıktan sonraMısır ve Suriye halkı için dua edilecek.

IHH üyeleri, bugün Sakarya'da Orhan Camii'de Şam'daki kimyasal saldırıda ölenler için gıyabi cenaze namazı kılacak. Adana'da Ümmet İçin Dayanışma Platformu üyeleri, bu akşam saat 20.00'de 5 Ocak Meydanı'nda oturma eylemi yapacak. Eylem, pazar gününe kadar her akşam tekrarlanacak.

Trabzon'da Atatürk Alanı'nda basın açıklaması ile Mısır'daki olayların protesto edilmesi planlanıyor. Basın açıklaması yapan grubun daha sonra protesto amaçlı İran'ın Trabzon Konsolosluğuna kadar yürümesi bekleniyor. Bu gruba ayrıca Rize'den de katılımlar olacağı ifade ediliyor.

Konya'da İnsan Hakları ve Medeniyeti Hareketi üyeleri 20.00-24.00 saatlerinde Mursi'ye destek eylemi yapacak.

Bu arada İstanbul Saraçhane Parkı'ndaki eylemlere destek için Van'dan yola çıkan ve kendilerine " Mısır Gönüllüleri" adını verenMısır Direnişine Destek Konvoyu, Malatya'dan Kayseri'ye hareket etti.

Yarın ve hafta sonunda yapılacak eylemler

Memur-Sen, Hak-İş, Mazlum-Der ve Anadolu Gençlik Derneği öncülüğünde oluşturulan "Mısır'la Dayanışma Platformu" üyeleri, katliamları protesto için 24 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00'da Ankara Sıhhiye Meydanı'nda büyük bir miting düzenleyecek. "Mısır için direniş, ümmet için diriliş" sloganıyla düzenlenecek mitinge çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek verecek.

Bursa'da İHH öncülüğündeki sivil toplum kuruluşları, cuma namazı çıkışında Suriye ve Mısır'da yaşanan katliamları protesto edecek.

Antikapitalist Müslümanlar Hareketi üyeleri, 25 Ağustos Pazar günü saat 17.00'de Ankara'da ABD Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi yapacak.

Ayrıca Ankara Abdi İpekçi Parkı'nda toplanan kalabalık, Mısır'da Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanları ile Suriye'deki katliamları aralıksız protesto ediyor.

İzmir Konak Meydanı'nda 23-24-25 Ağustos'ta saat 20.00'de katliamlar protesto edilecek.

Sivas, Tokat, Erzincan ve Elazığ'da bazı sivil toplum kuruluşlarınca Mısır ve Suriye'de yaşanan katliamlara tepki gösterileri düzenlenecek. Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliama tepki amacıyla Sivas ve Tokat'ta 4 gündür düzenlenen gösteriler, bugün ve yarın akşam da devam edecek. Sivas ve Tokat'taki Cumhuriyet Meydanlarında gerçekleştirilecek gösterilerde, Mısır ve Suriye'deki katliamlarda hayatını kaybedenler için dua edilecek.

Elazığ'da da yarın gece yarısı saat 00.00'da Mısır ve Suriye'deki katliamları protesto gösterileri yapılması bekleniyor.

Malatya'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları da belediye binası arkasındaki miting alanında, 25 Ağustos Pazar günü saat 17.00'de Mısır'da darbe karşıtlarına yapılan katliamı ve Suriye'deki kimyasal silah saldırısını protesto edecek.

Nevşehir'de yarın saat 17.30'da Telekom Meydanı'nda çok sayıda sivil toplum örgütünün katılımı ile oluşturulan Mısır'a destek platformu tarafından "Mısır'a Destek Mitingi" yapılacak.

Alanya'da bazı sivil toplum kuruluşları " Mısır halkına destek çadırları" kurdu. Hacet Meydanı'ndaki çadırlarda akşam namazı kılınıdıktan sonraMısır ve Suriye halkı için dua edilecek

Kastamonu'da Mısır katliamına tepki olarak Mısır Platformu tarafından 40 sivil toplum örgütünün katılımıyla yarın sabah namazının ardından Nasrullah Meydanı'nda dua edilecek.

Anadolu Gençlik Derneği, Sakarya'da yarın 19.00'da Çark Caddesi'nde yürüyüş yapacak.

Kocaeli'de yarın Mehmet Ali Paşa Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneğince cuma namazının ardından Mısır'daki darbeci yönetim protesto edilecek.

Aksaray Sivil Toplum Platformu, cuma namazı sonrası Aksaray Ulu Cami önünde, Mısır ve Suriye'deki katliamlar yapılacak gösteride protesto edilecek, gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Konya'da Şerafettin Camisi önünde cuma namazı sonrası gösteri yapacak. Hak-İş, Anadolu Gençlik Derneği, Mazlumder ve Memur-Sen aynı zamanda cumartesi günü Ankara'da düzenlenecek "Mısır Direniyor" eylemine katılmak isteyenler için aynı gün 10.00'da Mevlana Kültür Merkezi önünden otobüs kaldırıcak.

Ardahan Merkez Camisi'nde cuma namazı sonrası Memur-Sen ve Diyanet-Sen üyeleri Mısır ve Suriye'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılacak.

Ağrı'da Merkez Camii'nde cuma namazının ardından birçok sivil toplum kuruluşunun üyeleri Mısır ve Suriye için protesto gerçekleştirecek.

Kars'ta Fethiye Camisi avlusunda Anadolu Gençlik Derneği Kars Şubesi öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Mısır ve Suriye'deki katliam protesto edilecek.

Diyarbakır'da yarın cuma namazı sonrasında ise sivil toplum kuruluşları, Suriye ve Mısır'da yaşanan olayları protesto edecek.

Bingöl'de, 23 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Bingöl-Mısır Halkıyla Dayanışma Platformu üyeleri, Mısır'da yaşanan katliamla ilgili yarın, sabah ve cuma namazının ardından dua programı düzenleyecek.

Batman Düşünce ve İnanç Platformu, Suriye'deki kimyasal silahla katliamı protesto etmek için yürüyüş düzenleyecek.

Yarın Siirt'teki bütün camilerde cuma namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Adana'da Ümmet İçin Dayanışma Platformu üyeleri, cuma namazı sonrası Ulu Cami önünde, Suriye ve Mısır'daki olayları protesto edecek.

Erzurum Lalapaşa Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından Suriye ve Mısır'da hayatını kaybedenler için "cuma duası" yapılacak. Daha sonra Lalapaşa Meydanı'nda AK Parti Gençlik Kolları ile bazı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla miting düzenlenecek.

Iğdır İlim Yayma Cemiyeti tarafından da Merkez Camisi önünde Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliam protesto edilecek.

Trabzon'da yarın İskenderpaşa Camisi'nde cuma namazı sonrası basın açıklaması ile protesto planlanıyor.