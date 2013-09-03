Türkiye-Suriye sınırı yakınında mühimmat patlaması

HATAY - Altınözü ilçesine bağlı Hacıpaşa beldesinin karşısında sınırın Suriye tarafında, toplanan hurda parçalarının arasındaki mühimmat patlaması sonucu 1'i Türk 6 kişi hayatını kaybetti.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir grubun, Suriye'de topladıkları hurda parçalarınını Hacıpaşa beldesi sınırından Türkiye'ye geçirmeye çalıştıkları sırada patlama meydana geldi.



Hurda parçalarının içerisindeki mühimmatın patlaması sonucu meydana geldiği ileri sürülen olayda yaşı küçük olduğu öğrenilen 1 Türk Antakya Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada, 5 Suriyeli de olay yerinde hayatını kaybetti.



Olayla ilgili Türkiye sınırında güvenliğin artırıldığı, incelemelerin devam ettiği bildirildi.



