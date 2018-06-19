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"Türkiye, Suriye konusunda kilit ülke"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye konusunda Cenevre, Astana, Soçi ve Münbiç dahil tüm süreçlerde kilit ülke olduğunu söyledi.

"Türkiye, Suriye konusunda kilit ülke"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye konusunda Cenevre, Astana, Soçi ve Münbiç dahil tüm süreçlerde kilit ülke olduğunu söyledi.

19 Haziran 2018 Salı 11:38
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"Türkiye, Suriye konusunda kilit ülke"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye konusunda Cenevre, Astana, Soçi ve Münbiç dahil tüm süreçlerde kilit ülke olduğunu söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluSuriyeCenevreAstanaSoçi
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