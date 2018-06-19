"Türkiye, Suriye konusunda kilit ülke"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye konusunda Cenevre, Astana, Soçi ve Münbiç dahil tüm süreçlerde kilit ülke olduğunu söyledi.
AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye konusunda Cenevre, Astana, Soçi ve Münbiç dahil tüm süreçlerde kilit ülke olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye konusunda Cenevre, Astana, Soçi ve Münbiç dahil tüm süreçlerde kilit ülke olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye konusunda Cenevre, Astana, Soçi ve Münbiç dahil tüm süreçlerde kilit ülke olduğunu söyledi.
AA