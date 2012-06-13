Türkiye ''stadyum''a dönüşecek

ANKARA - Derlenen bilgiye göre, 2002 yılında sadece iki spor yatırımı yapılan Türkiye'de,

Gençlik ve Spor Bakanlığı

tarafından 2012'de 18 yeni stadyum, 18 kapalı yüzme havuzu, 75 gençlik merkezi olmak üzere toplam 384 spor yatırımının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

