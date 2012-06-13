Türkiye ''stadyum''a dönüşecek

Bakanlık ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında imzalanan ve imzalanma aşamasındaki protokollerle Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Batman, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Malatya, Mersin, Sakarya, Samsun, Sivas ve Trabzon'a yeni stadyum yapılacak. Son olarak, Nevşehir ve İzmir stadyumları için protokollerde imza aşamasına gelindi.
Bakanlığın yürüttüğü yatırım projeleri çerçevesinde Bursa, Konya ve Çorum'a yapılacak stadyumları belediyeler inşa edecek.
Malatya'da yapılacak stadyumda kayısı rengi ''turuncu'', Konya'dakinde Selçuklu motifleri, Mersin'dekinde caretta caretta şekilleri kullanılacak.
AA