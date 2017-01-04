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04 Ocak 2017 Çarşamba

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"Türkiye son 300 yılının en güçlü dönemindedir"

İçişleri Bakanı Soylu, "Birçok saldırıyla karşı karşıyayız ama Türkiye, Karlofça'dan itibaren son 300 yılının en güçlü dönemindedir." dedi.

04 Ocak 2017 Çarşamba 08:15
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 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Birçok saldırıyla karşı karşıyayız ama Türkiye, Karlofça'dan itibaren son 300 yılının en güçlü dönemindedir, en güçlü anındadır ve en güçlü zeminindedir." dedi.

Soylu, TBMM Genel Kurulunda kendisi hakkında verilen gensoru önergesine ilişkin yaptığı konuşmada, terörü yöneten odakların 1978'den itibaren PKKeliyle terörü kurumsallaştırmaya ve araçsallaştırmaya çalıştığını söyledi.

Türkiye'deki darbelerin hiçbirinin dışarıdan bağımsız gerçekleşmediği belirten Soylu, "PKK'nın da dışarıdan ciddi destek aldığı, para, silah ve yardım aldığı, Türkiye içinde ve Ortadoğu'da bir araç olarak kullanıldığı bilinmektedir. Dolayısıyla Türkiye'nin terörle mücadele sürecini sadece içerideki basit bir silahlı çeteyle mücadele olarak görmek ciddi bir tespit hatasıdır." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelesinin, aslında küresel güçler ve terörü araç olarak kullanan bir üst akla karşı verilen bir mücadele olduğunu vurguladı.

Türkiye'ye karşı PKK, FETÖ, DEAŞ ve aşırı örgütler eliyle bu mücadeleyi yürütenlerin birinci amacının ülkeyi bölmek, en azından gücünü azaltmak, Ortadoğu'da ekonomisi, kültürü, milli birliği ve kardeşliğiyle ayakta durabilen, gelişen bir Türkiye'yi engellemek olduğunu vurgulayan Soylu, "Türkiye'nin geliştiği veya gelişmeye başladığı ve bunun kaydolduğu dönemlerde terörün, iç çatışma girişimlerinin tırmanması bunun en açık göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye eski Türkiye değildir"

Terörün kullanımındaki bir amaç gelişmeyi engellemekse, başka bir amacın da Türkiye'nin kardeşliği, medeniyet birikimi ile bir arada yaşama kültürünün, gönül coğrafyası ve dünyaya umut vermesinin engellenmesi olduğunu anlatan Soylu, "PKK ve onunla aynı çizgide buluşan FETÖ, PKK'nın uzantıları KCK, YPG, sınırımızın dışında gelişen ama önemli hedefleri içinde yer aldığımız DEAŞ terör örgütü de ülkemizin bu gelişmesine karşı küresel güçlerin sahaya sürdükleri son argümanlardır." ifadelerini kullandı.

Terör, terörizm, terörün mücadele alanları ve eylem türlerinin çeşitlendiğini dile getiren Soylu, buna karşın Türkiye'nin eski Türkiye olmadığının bilinmesi gerektiğine dikkati çekti.

Soylu, şunları kaydetti:

"1699 Karlofça, bizim gerilemeye başladığımız dönemdir. 2002 yılından itibaren de Türkiye bu tarihini ters yüz etmiştir. Birçok saldırıyla karşı karşıyayız ama Türkiye, Karlofça'dan itibaren son 300 yılının en güçlü dönemindedir, en güçlü anındadır ve en güçlü zeminindedir. Ekonomisi güçlenmiştir, siyasi istikrarı ve iradesi güçlenmiştir, demokrasisi güçlenmiştir, güvenlik kapasitesi ve teknolojisi de güçlenmiştir."

Artık, patlayan bombalar ve günübirlik kur hareketleriyle siyasi istikrarı sarsılan, koalisyonlarla felç edilen bir Türkiye olmadığını söyleyen Soylu, "Türkiye, 21'inci asrın vebası olan terörle mücadelesinde bugün, hiç olmadığı kadar kararlıdır, güçlüdür ve sona yaklaşmıştır." görüşünü dile getirdi. 

"63 belediyeye görevlendirme yapılmıştır"

Belediye başkanı ve başkan vekili görevlendirmelerinin sadece terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan ya da tutuklanan belediye başkanlarının yerine yapıldığını vurgulayan Soylu, "Şu ana kadar 9 il, 45 ilçe, 9 belde olmak üzere toplam 63 belediye başkanı PKK ve FETÖ terör örgütleriyle ilişkisi nedeniyle görevden alınmıştır. Bu 63 belediyenin tamamına görevlendirme yapılmış ve belediye hizmetleri aksamadan sürdürülmektedir. Ayrıca 154 meclis üyesi de aynı sebepten görevden alınmıştır. Görevden alınan bu kişilerden 42 belediye başkanı ve 95 meclis üyesi adli makamlarca tutuklanmıştır." diye konuştu.

Soylu, görevden uzaklaştırılan ya da tutuklanan belediye başkanlarının terörle bağlantılarını anlatan fotoğraflarla örnekler verdi.

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Van Büyükşehir Belediyesi VASKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı'na kayıtlı görevli hizmet aracı. Yani biz bu belediyeleri niçin görevden aldık ve niçin bu belediyeler şu anda geçici görevlendirdiğimiz kişiler tarafından idare ediliyorlar? 15 Haziran 2016 tarihinde silahlı çatışmaya karışmış, araçtaki 3 terörist etkisiz hale getirilmiş. Yapılan arama sonucu araçta bir kalaşnikof marka otomatik tüfek, iki el bombası, bir roketatar..."

"310 erkek, 31 kızımızı dağa çıkardılar"

Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

"Türkiye'de halihazırda 110 bin dernek var. Bunun bin 125'i FETÖ, 189'u PKK/KCK, 20'si DHKP-C, 8'i DEAŞ iltisaklı olmak üzere kapatılmıştır. Kapatılan bu derneklerin somut faaliyetleri arasında yayın organlarında terör örgütlerinin propagandasının yapılması, Türkiye Cumhuriyeti'ni aşağılayıcı ifadelere yer verilmesi, bölücü ve diğer tutuklular için açıklama yapılması, dernek etkinliklerinde teröristbaşının posterlerinin asılması gibi eylemler yer almaktadır."

Çok sayıda çocuğun, okula gitmek için otobüs beklerken kaçırıldığını, hayatlarının karartıldığını dile getiren Soylu, "18 yaş altı 310 erkek ve 31 kadını yani kızımızı dağa çıkardılar." bilgisini paylaştı.

Bölgede teröre tepki amacıyla yapılan yürüyüşleri hatırlatan Soylu, şunları kaydetti:

"İnsanlar niçin şu teröre lanet yürüyüşlerini Hakkari Çukurca'da ve Hakkari Yüksekova'da yaptılar, niçin ay yıldızlı bayraklarla sokağa döküldüler ve 'Artık yeter!' diyorlar? Terör örgütüne, PKK'ya, bizim milletimizi, etnik kimliğimizi istismar edenlere 'hayır' diyorlar. PKK örgütüymüş, TAK örgütüymüş, YPG'ymiş, 'Bu ülkeyi kan gölüne döndürüyorsunuz' diye bana vereceğiniz gensoruyu acaba Kandil'e hiç sormayı düşündünüz mü? Bu ülkenin ortak değerlerini bunlara bırakmayalım, istismar etmeyelim, istismar ettirmeyelim, sadece ve sadece bu ülkenin yarınlarına huzurla ve güvenle gidelim. Hiç merak etmeyin, Türkiye'yi tehdit eden ne kadar unsur varsa bunları ortadan kaldırmak, Kandil'i de öbür taraftan Sincar'ı da bu terör örgütlerini de şu Grubun, şu Hükümetin ve bu Meclisin namusudur, biz bu namusun gereğini yerine getireceğiz."

AA
Anahtar Kelimeler: İçişleri Bakanı Süleyman SoyluKarlofçaPKKTerörle MücadeleDeaş

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    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ
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