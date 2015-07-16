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Türkiye 'sınır ötesini' yalnız bırakmadı

Türk Kızılayı, hayırseverler ve çeşitli dernekler, iç savaşın yaşandığı Suriye'yi bu ramazan da yalnız bırakmadı.

Türkiye 'sınır ötesini' yalnız bırakmadı

Türk Kızılayı, hayırseverler ve çeşitli dernekler, iç savaşın yaşandığı Suriye'yi bu ramazan da yalnız bırakmadı.

16 Temmuz 2015 Perşembe 11:18
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Türkiye 'sınır ötesini' yalnız bırakmadı
HATAY - Türk Kızılayı, hayırseverler ve çeşitli dernekler, iç savaşın yaşandığı Suriye'yi bu ramazan da yalnız bırakmadı. Ülkede, savaşın yoğun olarak yaşandığı Haleb, İdlib ve Lazkiye kırsalına, Hatay ilinden 30 günde 264 araç insani yardım malzemesi gitti.  

Türk dernekler ve hayırseverler, 4 yılı aşkın süredir devam eden iç savaş nedeniyle, elektrik, su, sağlık hizmetleri ve gıdanın kısıtlı bulunabildiği Suriye'ye yönelik yardımlarını ramazanda artarak sürdürdü.

Ramazan ayında, başta Türk Kızılayı olmak üzere, çeşitli yerel ve ulusal dernekler tarafından Türkiye'nin çeşitli illerinden Suriyeliler için toplanan yardımlar, yine aracılığımla sınır ötesindeki savaş mağduru halka ulaştırıldı. 

Türk Kızılayı Hatay Ekip Başkanı Savaş Avcı, yaptığı açıklamada, ülkedeki iç savaş nedeniyle milyonlarca insanın mülteci durumuna düştüğünü hatırlatarak, bu halkın bombaların yanı sıra barınma sorunu, açlık ve hastalıklarla da mücadele ettiğine dikkati çekti. 

Sınır ötesinde bölgede yaşayan halkın çoğunun Türkiye'den giden yardımlarla yaşamını sürdürdüğünü belirten Avcı, şunları söyledi:

"Ramazan'ın ilk gününden bu yana çalışmalarımızı son hız sürdürdük. Çünkü, sınır ötesindeki insanların her türlü yardıma ihtiyacı var. Bu durum, Ramazan ayı olunca daha da önem kazanıyor. İçerisinde, konteyner, çadır, yatak, battaniye, kıyafet, ayakkabı, un, kuru gıda, kahvaltılık, ilaç, tıbbi malzeme, temizlik seti, su ve kırtasiye malzemelerinin bulunduğu yardımlar, Reyhanlı ve Yayladağı ilçesinden Suriye'ye gönderildi. 30 günde tır ve kamyonlardan oluşan 264 araçlık yardım gönderdik."

Ramazan ayında sınır ötesindeki yüz binlerce insana ulaştıklarını vurgulayan Avcı, bağışlarını esirgemeyen tüm hayırseverlere teşekkür etti.

AA

Son Güncelleme: 16.07.2015 09:57
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeSınır ötesiönce VatanYalnız Bırakmadı
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