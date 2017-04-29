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"Türkiye şeref madalyası hak ediyor"

Suriyeli alim Nablusi, "Türkiye'nin kendi vatandaşıymış gibi Suriyelilere yaptıklarını başka hiçbir ülke yapmadı. Türkiye bu yaptıklarıyla şeref madalyası hak ediyor." dedi.

"Türkiye şeref madalyası hak ediyor"

Suriyeli alim Nablusi, "Türkiye'nin kendi vatandaşıymış gibi Suriyelilere yaptıklarını başka hiçbir ülke yapmadı. Türkiye bu yaptıklarıyla şeref madalyası hak ediyor." dedi.

29 Nisan 2017 Cumartesi 14:25
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"Türkiye şeref madalyası hak ediyor"

Suriyeli alim Muhammed Ratib en-Nablusi, Suriyeli sığınmacılara kapılarını açan ve onlara vatandaşları gibi muamelede bulunan Türkiye'nin şeref madalyasını hak ettiğini belirtti.

İstanbul'da düzenlenen 4. Uluslararası Çocuk Konferansı'na katılan Nablusi AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin kendi vatandaşıymış gibi Suriyelilere yaptıklarını başka hiçbir ülke yapmadı. Türkiye bu yaptıklarıyla şeref madalyası hak ediyor. En kalbi duygularımla Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Bu iyiliği unutmamız mümkün değil." dedi.

Türkiye'de sayıları milyonlara ulaşmasına rağmen Suriyelilerin güven içinde normal bir hayat yaşadığını vurgulayan Nablusi, Suriyelilerin bir engelle karşılaşmadan iş fırsatı bulabildiklerine dikkati çekti.

Suriye'de yaşananları, "ikinci dünya savaşından sonraki en büyük trajedi" şeklinde niteleyen Nablusi, İslam ülkelerine Suriyelilerin eğitimleri ve ahlaki değerlerinin güçlemesi için destek verme, onurlarını koruyacak temel ihtiyaçlarını karşılama, onlara bu zor zamanların üstesinden gelebilmek için yardım etme çağrısında bulundu.

Nablusi, ülkesindeki mevcut durumun zorluklarına rağmen ümidini yitirmediğini dile getirdi.

Türkiye'nin son zamanlarda kaydettiği ilerlemeye de değinen Nablusi, elde ettiği ekonomik ve siyasi başarıdan övgüyle söz ederek, "Türkiye, samimiyet ve tecrübeyle bugün ekonomisi güçlü dünya ülkeleri arasına girdi." ifadelerini kullandı.

Arap dünyasının en tanınan alimlerinden 78 yaşındaki Nablusi, Suriye'de halk ayaklanmalarının başladığı Mart 2011'den sonra Şam'dan ayrılmak zorunda kalarak, Türkiye'ye sığınmıştı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeliMuhammed Ratib En-NablusiSuriyeli sığınmacılarşeref Madalyası
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