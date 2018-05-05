Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Bu seçimlerden sonra 5 yıllık yeni dönemde 2000’li yılların başında olduğu gibi ikinci, üçüncü nesil köklü reformlarla birlikte Türkiye potansiyelini harekete geçirebilir. Türkiye dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle yakınsama sürecini hızlandırabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, Bilim Elçileri Derneği tarafından gerçekleştirilen Türk Hava Yolları Bilim Elçileri Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, kendisinin doğduğu köyde elektrik, su ve yolun olmadığını belirterek, tek odalı bir evde, 9 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak bugünlere kadar geldiğini kaydetti.

Arzuladıktan, inanıp çalıştıktan sonra başarılamayacak bir şeyin olmadığını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

“Bunların gerçekten istisna olmaması için ekosistemin güçlendirilmesi lazım. Esas olan konu her şeyin başında beşeri sermaye geliyor. Bir ülkenin kalıcı refahı sağlamasının üç temel bileşeni var. Bunlardan biri demografik yapı, bunun da özü insan, beşeri sermaye. Büyüme, refah artışı olarak baktığınızda istihdamın, iş gücüne katılım oranının yüksek olması ana belirleyicilerden birisidir. İstihdamı, iş gücüne katılımı nasıl artıracaksınız? Dönüp dolaşıp eğitim sistemine geliyoruz.”

"Esas kritik olan beşeri sermayeye ulaşmak"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, eğitime erişebilirlik sorununu Türkiye’nin büyük ölçüde çözdüğünü aktararak, “Esas kritik olan bundan sonra adını ne koyarsanız koyun, 4. Sanayi Devrimi diyorsanız deyin onun gerektirdiği beşeri sermayeye ulaşmak.” diye konuştu.

Okul öncesi eğitimin önemini anlatan Şimşek, “Onca yıl Türkiye’de okudum, ama İngilizce bilmiyordum. 4 ay burslu olarak gittiğim İngiltere’de İngilizce’yi öğrendim. Benim 3 çocuğum var. İkiz kızlarım 4,5 yaşına gelecek yakında, oğlan da 2,5-3 yaşına. Oğlan şu anda evde 3 dil konuşuyor, çünkü evde ekosistem var. Kürtçe, Türkçe ve İngilizce konuşuyor. Her birimiz onla ayrı dilleri konuşuyoruz. Bu kadar basit. Ekosistem doğru şekilde kurgulanabilirse herkes erken aşamada öğrenebiliyor.” şeklinde konuştu.

Şimşek, dünyadan bilim insanlarının buraya gelmesinin bir öneminin daha bulunduğunu vurgulayarak, “Türkiye’nin algısı ile gerçekliği arasında önemli fark oluştu. Bunu gidermenin yolu da bir taraftan reform yapmamız lazım. Diğer taraftan da dünyadaki bilim insanlarımızın aslında büyükelçiler gibi çabalarına ihtiyacımız var. Bilim insanlarımızın dışarıda Türkiye’nin durumunu gerçekçi şekilde sunması kritik öneme sahip.” diye konuştu.

"Yatırımların daha üretken alanlara yönlendirmemiz lazım"

Şimşek, rekabetçi ortam oluşturulmasının önemine işaret ederek, rekabetin olmadığı ülkede verimlilikten bahsedilemeyeceğini söyledi.

Verimliliği artırmak için altyapıya büyük yatırımlar yaptığını anlatan Şimşek, “Yatırımların daha üretken alanlara yönlendirmemiz lazım. Makine teçhizat, Ar-Ge, yazılıma yönlendirmemiz lazım.” dedi.

Şimşek, 15 Temmuz’daki FETÖ’nün darbe girişimini anımsatarak, dünyanın bunu anlamakta zorluk çektiğini, çünkü eşi benzeri bir durumun dünyada olmadığını, FETÖ ile mücadelenin Türkiye’nin hukuk devleti ve demokrasi için elzem olduğunu söyledi.